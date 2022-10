Diabetologo Cherubini: 'Cure sempre più innovative per retinopatia bambini'

Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) – "Il diabete si può complicare con dei danni ad altri organi, tra cui la retinopatia, patologia dell’occhio che interessa anche i bambini. E proprio da alcune analisi recenti su bambini con retinopatia, osservati in numerosi Paesi nel mondo, abbiamo visto che trattamenti innovativi, farmaci di nuova generazione e tecnologie avanzate permettono di raggiungere il cosiddetto 'time in range', la percentuale di tempo che una persona trascorre con i livelli ematici di glucosio in un intervallo target.

Ecco, avere la glicemia in un range ottimale tra i 70 e 180 mg/dl per un lungo periodo di tempo riduce drasticamente la probabilità di andare incontro a retinopatia”. Lo ha detto all’AdnKronos Salute Valentino Cherubini, direttore della struttura organizzativa dipartimentale Diabetologia pediatrica Azienda ospedaliera universitaria delle Marche, a margine del convegno per i 40 anni di Fand – Associazione nazionale diabetici, che si è tenuto a Roma.