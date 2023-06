Home > Askanews > Diablo IV da record: 10.000 anni di gioco in 4 giorni Diablo IV da record: 10.000 anni di gioco in 4 giorni

Milano, 7 giu. (askanews) – Diecimila anni di gioco in 4 giorni. È quanto tempo hanno passato alla console in tutto il mondo gli appassionati di Diablo IV, nuovo capitolo uscito a inizio giugno a 10 anni dal precedente. Il videogioco della Blizzard è diventato anche un libro che celebra, in stile dantesco, la nuova puntata della saga, “La diabolica commedia”, scritto in terzine dal rapper liricista e professore di filosofia Murubutu (e illustrato a mano dal tattoo artist Marco Matarese). Inoltre, in occasione del lancio del gioco, Blizzard ha incoraggiato tutti i fan non solo a prendere parte ad epiche battaglie virtuali, ma anche a donare il sangue, in una campagna di sensibilizzazione che mette al centro un elemento narrativo del gioco e una buona azione.

Milano, 7 giu. (askanews) - Diecimila anni di gioco in 4 giorni. È quanto tempo hanno passato alla console in tutto il mondo gli appassionati di Diablo IV, nuovo capitolo uscito a inizio giugno a 10 anni dal precedente. Il videogioco della Blizzard è diventato anche un libro che celebra, in sti...