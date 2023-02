Home > Askanews > Diaco piange Costanzo: "Per me è stato tutto, dolore indicibile" Diaco piange Costanzo: "Per me è stato tutto, dolore indicibile"

Roma, 25 feb. (askanews) – “È un dolore indicibile, l’ho conosciuto che avevo 15 anni”. Così il conduttore radiofonico e giornalista Pierluigi Diaco ricorda Maurizio Costanzo, poco fuori dalla camera ardente aperta oggi e domani in Campidoglio a Roma. Diaco, in lacrime, ha ricordato come Costanzo lo abbia unito in matrimonio al marito Alessio Orsingher, accanto a lui nel rendere omaggio al giornalista scomparso ieri a 84 anni. “È stato tutto: il mio migliore amico, il mio alleato, il mio maestro, il mio papà”, ha detto Diaco.

