Diagnosi e cura dell'acromegalia, ricerca italiana protagonista

Milano, 25 nov. (askanews) – Quando una malattia è così subdola da confondersi con i normali segni del tempo, il rischio è che passi inosservata per anni. È il caso dell’acromegalia, una patologia rara causata da un tumore ipofisario che produce un eccesso di ormone della crescita, che colpisce soprattutto adulti tra i 30 e i 60 anni e che può alterare profondamente i tratti del volto, delle mani e dei piedi.

Una condizione sulla quale ha puntato i riflettori internazionali il New England Journal of Medicine pubblicando un articolo firmato da Andrea Giustina del San Raffaele di Milano a Annamaria Colao della “Federico II” di Napoli, che certifica la centralità dell’Italia nella ricerca e gestione di questa patologia.

“È una malattia che non solo porta a un cambiamento della fisionomia del paziente, ma determina complicanze sistemiche che aumentano il rischio di mortalità del paziente. Ad oggi la diagnosi non solo non è fatta, ma quando è fatta è spesso molto, troppo tardiva, fino a 10-15 anni di ritardo diagnostico. Questo porta da una parte a un aumento di dimensioni del tumore ipofisario, quindi a una difficile resezione da parte del neurochirurgo e un rischio di persistenza di malattia. Dall’altro, dà il tempo alle complicanze di svilupparsi, di aggravarsi” ha detto Andrea Giustina, primario di Endocrinologia dell’Irccs Ospedale San Raffaele e ordinario di Endocrinologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele.

È dunque cruciale sensibilizzare non solo i medici di base, ma anche altri specialisti non endocrinologi, come i dentisti, a riconoscere i segni fisici e le complicanze comuni associate alla malattia. “Fare un collegamento fra una deformità del viso, che può anche non essere particolarmente grave, un aumento di volume delle labbra, un aumento di volume della lingua, una sporgenza del mento, proniatismo, una distanza fra i denti, diastasi dentaria, associata a complicanze apparentemente comuni nella popolazione come l’ipertensione, il diabete, le complicanze oncologiche, può veramente fare la differenza” ha aggiunto.

L’approccio terapeutico si basa soprattutto sulla neurochirurgia, cioè sull’asportazione dell’adenoma all’ipofisi, ma per i pazienti non completamente guariti dopo l’operazione ci sono anche farmaci e altri trattamenti medici. Da qui l’importanza, evidenziata nell’articolo, di adottare un approccio personalizzato che parta dal profilo molecolare del tumore asportato.