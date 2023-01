Dialetti, a Roma la X edizione del premio 'Salva la tua lingua locale'

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "I dialetti, le lingue locali, sono i nostri beni e vanno custoditi. Il ruolo della pro loco è fondamentale perché ha lo scopo di diffondere e valorizzare in tutta Italia questo Premio. È un lavoro che senza la nostra presenza capillare in tutta ...

Roma, 26 gen.

(Adnkronos) – "I dialetti, le lingue locali, sono i nostri beni e vanno custoditi. Il ruolo della pro loco è fondamentale perché ha lo scopo di diffondere e valorizzare in tutta Italia questo Premio. È un lavoro che senza la nostra presenza capillare in tutta Italia, oltre 6300 località, non avrebbe la stessa valenza ". Così Antonino La Spina presidente Unpli, Unione nazionale pro loco di Italia, in occasione della X edizione di “Salva la tua lingua locale".

"Lo scopo del premio è creare un movimento in tutta Italia e promuovere lo studio scientifico del dialetto affinché non si perda nel futuro", continua La Spina. Il premio letterario è dedicato alla memoria di Tullio de Mauro, linguista e docente universitario. "I giovani non usano il dialetto e non scrivono in dialetto, quindi bisogna prenderne atto e cercare di aprire alle giovani generazioni", commenta Salvatore Trovato, presidente del premio ed ex docente ordinario di Linguistica e Glottologia al dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università di Catania.

In questa decima edizione fra le opere vincitrici dizionari, scritti scientifici, storie e racconti. Oltre 500 le opere pervenute per le sette sezioni in cui si articola il concorso: “Premio Tullio De Mauro”, “Poesia edita”, “Prosa edita”, “Poesia inedita”, “Prosa Inedita”, “Fumetto Edito”, “Musica” e “Teatro Inedito”. Il premio intitolato all'illustre e compianto linguista, già presidente onorario del Premio e rivolto a lavori scientifici editi o inediti (saggi, tesi di laurea, studi su dialetti e/o lingue locali e dizionari) è stato assegnato al saggio "La Sicilia dei cento dialetti" di Alfio Lania (Catania).

Di seguito i vincitori delle altre sezioni. Poesia edita: Lorenzo Scarponi, “Gnént” (Emilia Romagna). Prosa edita: Marco Tonus e David Benvenuto, “Gera ‘na Volta a Pasian e Dazan” (Friuli Venezia-Giulia). Poesia Inedita: Stefano Baldinu (Sardegna) e Fulvia Cristin (Friuli Venezia-Giulia) ex aequo. Prosa inedita: Daniela Evangelista (Friuli Venezia-Giulia). Teatro inedito: Emanuele Coppola (Campania). Musica: Pietro Mendolia (Sicilia). Fumetto Edito: Carlo Falconi, Claudio Bianconi, Cortese, Autoproduzioni I Balconi.

Alla cerimonia, condotta da Adriana Volpe, sono intervenuti Silvana Ferreri De Mauro (Comitato Garanti del Premio) , Bruno Manzi (Capo di Gabinetto Città Metropolitana Roma Capitale) e Claudio Serafini, consulente del ministro del Turismo, Daniela Santanchè.