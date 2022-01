Diana Del Bufalo, la polemica sul vaccino: “Non volevo generalizzare”

Dopo le polemiche in merito alle sue dichiarazioni sul tema dei vaccini anti-Covid Diana Del Bufalo ha rotto il silenzio.

Dopo esser stata travolta da una vera e propria bufera per le sue affermazioni sul tema dei vaccini anti-Covid, Diana Del Bufalo ha scritto un messaggio di scuse via social.

Diana Del Bufalo: la bufera e le scuse

Nelle ultime ore sui social Diana Del Bufalo è stata travolta da una valanga di critiche per le sue affermazioni sul tema dei vaccini anti-Covid (l’attrice ha infatti affermato di non essersi vaccinata su consiglio del suo medico perché avrebbe dei problemi al cuore).

Sulla questione sono intervenuti virologi, specialisti e giornalisti e alla fine la Del Bufalo ha scritto un messaggio di scuse in cui ha affermato di essersi comunque sottoposta ai tamponi per scongiurare un pericolo di contagio tra lei e i suoi colleghi.

“Mi trovo a scrivere queste poche righe perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole. Non era mia intenzione generalizzare sulle vaccinazioni, tema su cui peraltro non ho nessuna competenza specifica.

Il mio sfogo, forse per molti fuori luogo, riguarda solo il mio sentire il peso di questa situazione. Ci tengo a specificare che nel mio piccolo mi sono sempre attenuta alle regole, facendo almeno 3 tamponi a settimana tra rapidi e molecolari per poter lavorare nel pieno rispetto di tutte le regole di sicurezza e per non mettere in pericolo colleghi, amici, parenti e me stessa. Farò sempre quanto in mio potere per essere una persona responsabile.

Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un anno migliore”.

Diana Del Bufalo: la bufera

Nelle scorse ore Diana Del Bufalo aveva affermato di non essersi sottoposta al vaccino perché il suo cuore sarebbe stato “ballerino”. Sulla questione si era espressa anche Selvaggia Lucarelli, che aveva tuonato contro la conduttrice e attrice tv.

Selvaggia Lucarelli contro Diana Del Bufalo

Selvaggia Lucarelli ha postato sui social alcuni dei video in cui Diana Del Bufalo affermava che il vaccino fosse “deludente” e ha tuonato: “Cara Diana DELLE BUFALE (quasi 3 milioni di follower eh) le bugie hanno le gambe corte.

Il Covid invece le ha molto lunghe e corre velocissimo, quindi visto che da secondo video di questa gallery apprendiamo che fai anche prove di musical, musical che si potrà vedere solo con super green pass e mascherina ffp2, vatti a vaccinare anche tu. Per rispetto al pubblico. Grazie.”