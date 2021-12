Diana Del Bufalo: scoppia la polemica per le sue dichiarazioni no vax

Diana Del bufalo: scoppia il polverone per alcune dichiarazioni dell'attrice durante una diretta Instagram.

Diana Del bufalo ha recentemente alzato un polverone a causa di alcune dichiarazioni anti-vaccino postate sui social. Opinioni negative che hanno generato il malcontento da parte degli utenti. A segnalarlo il giornalista Domenico Marocchi, un volto conosciuto per chi segue Oggi è un altro giorno, programma di Rai1 condotto da Serena Bortone.

Ma cosa avrà detto esattamente l’attrice di così pesante?

Diana Del Bufalo: le dichiarazioni durante una diretta Instagram

Nel corso di una diretta Instagram, a poche ore dalla notte di San Silvestro, Diana Del Bufalo ha esternato alcune perplessità circa il vaccino, l’unica arma effettiva che ll’umanità ha in mano per contrastare il coronavirus. Pare che l’attrice abbia deciso di non vaccinarsi, perché così le sarebbe stato consigliato.

Diana Del Bufalo: il post di Domenico Marocchi

Qui di seguito le dichiarazioni di Domenico Marocchi su Twitter relativo alle dichiarazioni di Diana Del Bufalo: “Diana Del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e “vuol fare esperienza”. Dove, in terapia intensiva? Pessima. (come si può dare credito a una tizia così mentre i vaccini ci stanno salvando la pelle?)”.

Diana Del Bufalo attaccata dai follower

Diana Del Bufalo è stata quindi sommersa da numerosi commenti negativi da parte dei follower. L’attrice ha cercato di chiudere il discorso con queste parole: “Ma perchè, lo sto evitando, cosa volete sapere, ditemi? Perché dobbiamo parlare ancora del vaccino?”.