Diana Del Bufalo su Paolo Ruffini: "Con lui un colpo di fulmine"

Diana Del Bufalo è di nuovo single ed è tornata a parlare della sua dolorosa rottura dal suo ex, Paolo Ruffini, con cui a quanto pare sarebbe riuscita a stabilire un nuovo rapporto.

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini

Nonostante oggi Paolo Ruffini sia felicemente fidanzato, la sua ex, Diana Del Bufalo, non sembra averlo dimenticato. La giovane attrice e conduttrice ha confessato infatti che per lei quello per Ruffini sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine e che, dopo l’addio, sarebbero riusciti a stabilire un nuovo rapporto d’amicizia.

“Non ti lasci mai a cuor leggero, ma io cerco di ricordare solo i momenti belli.

Paolo Ruffini, che è stato importante, è venuto a vedermi a teatro. Ha una grandissima intelligenza, mi ha insegnato molto sul cinema, sulla vita, è una persona poetica, filosofica, non giudicante. Con lui è stato un colpo di fulmine”, ha dichiarato in merito alla fine della sua storia d’amore con il conduttore, che oggi sembra aver ritrovato la felicità accanto all’attrice venezuelana Barbara Clara Pereira (con cui si è detto pronto ad avere un figlio).

La rottura

In seguito al suo addio a Ruffini Diana Del Bufalo si è recata da uno psicologo e lei stessa ha confessato quanto fosse stata dolorosa per lei quella separazione: “Ho fatto un corso terapeutico dalla psicologa. Non ho potuto continuare a stare con lui per cose spiacevoli. Io non ho sbagliato niente, le cose gravi le ha commesse lui. Io stavo troppo male e ho deciso di chiudere”, ha dichiarato. Lei e Ruffini non hanno mai confessato apertamente le cause della loro rottura.