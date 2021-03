Diana Del Bufalo ha replicato a mezzo social contro la bufera sulla vacanza in Svezia.

Diana Del Bufalo è partita per la Svezia e ha pubblicato alcune immagini delle sue vacanze sulla neve. La questione non ha mancato di sollevare una vera e propria bufera contro l’attrice, che ha deciso di replicare via social.

Diana Del Bufalo in Svezia

Diana Del Bufalo è partita per la Svezia e sui social non ha mancato di condividere alcune foto dei suoi momenti spensierati sulla neve. La questione ovviamente non ha mancato di scatenare una vera e propria bufera sui social, dove in tanti – a causa delle norme in vigore contro il Coronavirus – hanno dovuto rinunciare a far visita ai parenti e agli amici (oltreché ovviamente alle vacanze di qualsivoglia tipo).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diana del Bufalo (@dianadelbufalo)

Diana Del Bufalo ha replicato via social: “Si può viaggiare in Europa, leggete il DPCM e c’è scritto dove potete andare e con quali mezzi… in alcuni posti ti fanno fare la quarantena. In Svezia vogliono un tampone molecolare 48 ore prima di partire e poi quando tornate a casa, nell’areoporto di partenza per l’Italia un altro tampone prima di ripartire. Non è che uno deve smettere di vivere, eh?“, ha tuonato contro i fan dopo la polemica che, almeno per il momento, non sembra in procinto di placarsi.

Già nei giorni scorsi l’attrice era stata travolta dalle critiche per alcune delle sue battute in merito al DPCM e alle norme in vigore contro Covid-19. Anche in quel caso l’attrice aveva replicato a mezzo social specificando che le sue fossero unicamente delle battute.