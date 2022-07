Diana Pifferi, la nonna in lacrime: "Tua mamma è pazza". Celebrati nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a San Giuliano Milanese i funerali della piccola.

Diana Pifferi, la nonna in lacrime al funerale: “Tua mamma è pazza”. Le esequie si sono tenute presso la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese, il 29 luglio 2022.

Diana Pifferi, la nonna in lacrime al funerale: “Tua mamma è pazza”

Nonna Maria era presente al funerale della piccola Diana, morta di stenti a 16 mesi dopo essere stata abbandonata in casa per sei giorni. “Diana, noi non ti abbiamo mai abbandonato. È tua madre che è una pazza”, ha urlato la donna in lacrime, poggiata sulla bara della nipote all’uscita dalla Chiesa.

I funerali di Diana Pifferi

Alle onoranze erano presenti anche i sindaci di Milano, San Giuliano e San Donato, oltre agli altri parenti e conoscenti di Diana Pifferi.

“Non comprendiamo come sia potuto succedere l’abbandono di una bambina fino all’esito tragico della morte di stenti. Condividiamo lo sconcerto e l’orrore”, ha detto monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano.

L’addio alla piccola Diana

“Chiediamo solo che la giustizia faccia il suo percorso senza sconti di pena”, ha concluso l’arcivescovo. All’uscita gli applausi degli abitanti di Borgolombardo, dei parrocchiani dei Santi Pietro e Paolo, quelli dei vicini di casa di Ponte Lambro hanno per salutare il feretro di Diana.