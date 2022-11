Diana Pifferi morta di stenti uno o due giorni prima del ritorno della madre Alessia

Dalle indagini sul caso di Diana Pifferi risulta che sia morta di stenti molto prima del rientro della madre. Si cerca di trovare una data precisa.

Svolta nelle indagini sulla morte di Diana Pifferi. Si aggrava la posizione della madre Alessia in quanto è emerso che la figlia Diana è morta di stenti o uno o due giorni prima del ritorno della madre, quindi non quando la donna è tornata a casa.

A decretare ciò è stato l’esame autoptico sul cadavare della piccola Diana, 18 mesi e deceduta nel mese di luglio del 2022. Non si ha una data certa della sua morte in quanto sarà necessario scavare ancora più a fondo nelle indagini medico-legali per poter definire il giorno preciso in cui la bimba ha spirato.

Sempre dall’autopsia è emerso che Diana è stata sedata dalla madre con degli ansiolitici. Tracce di farmaci sono state ritrovare nel corpo della piccola.

Come è deceduta Diana Pifferi

Alessia Pifferi è ancora in carcere per aver abbandonato e ucciso la figlia. La donna si era recata a casa del compagno lasciando, in quella che è stata definita l’estate più calda di tutte, la piccola Diana sola e con un unica fonte di sopravvivenza: un biberon con del latte.

