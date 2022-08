Diari per la scuola: i migliori da ordinare online

Dai modelli divertenti con citazioni e meme sino ad arrivare a quelli con cantanti e influencer come Chiara Ferragni, sono i diari per il nuovo anno.

La scuola sta per terminare. Tra pochi giorni si torna sui banchi e, tra zaini, quaderni, astucci non possono mancare i diari indicati per ogni indirizzo e tutti gli studenti. Qui sotto tutte le caratteristiche per scegliere i modelli migliori e le offerte vantaggiose riguardo questo articolo per la scuola.

Diari per la scuola

Sono una delle prime cose che solitamente si compra quando la scuola sta per cominciare. Sono i diari, un articolo fondamentale per lo studente in quanto accompagnano la sua vita. Un articolo in cui annotare compiti, lezioni, interrogazioni, ma anche avvisi da far leggere a mamma e papà e trovare quello giusto può rivelarsi particolarmente difficile.

Sono una sorta di promemoria che ogni studente di qualsiasi indirizzo deve avere per appuntare date, interrogazioni, compiti e molto altro.

Sono oggetti che li accompagnano per tutto l’anno, quindi è bene sceglierlo anche in base ai gusti e alle preferenze dello studente. Bisogna che sia né troppo piccolo, ma neanche eccessivamente grande.

I diari per la scuola dovrebbero essere in un formato abbastanza grande per poter scrivere tutti i compiti e avvisi necessari. Si consiglia di considerare anche quanto spazio è consentito per ogni giorno e se comprende un calendario mensile in modo da segnare tutto per bene giorno dopo giorno per non dimenticarsi delle varie attività da svolgere.

Si consiglia di considerare anche le dimensioni: se in formato standard oppure mignon.

Un’altra caratteristica da valutare è assolutamente il prezzo di questo prodotto in modo da non gravare troppo sulle spese, considerando che quest’anno vi è un aumento per quanto riguarda i prodotti per la scuola degli studenti.

Diari per la scuola: modelli

Non è affatto facile scegliere il tipo di diari adatti per il ritorno a scuola, anche perché sono tantissimi i modelli a disposizione. Ovviamente molto dipende anche dall’età dello studente.

Per esempio, un bambino delle scuole elementari prediligerà un articolo con i suoi personaggi preferiti, quindi molto colorato e allegro.

Per le scuole medie e le superiori, i gusti tendono a cambiare e, quindi, si punta ad altri modelli. Le tipologie sono varie: si passa da diari divertenti con diciture allegre come quelli dei Me contro Te sino ad altri artistici che raffigurano i quadri e pittori come Manet, Van Gogh, ecc. Si possono anche trovare diari personalizzati o dedicati a influencer come la Ferragni o youtuber.

Il diario deve rispettare la personalità di chi lo usa. Quindi, per un bambino delle elementari si trovano diari con personaggi dei cartoni animati come Superman o anche Harry Potter oppure Frozen o la Barbie o anche le L.O.L. Surprise per le bambine. Cambiano anche in base al formato e alla misura.

Ci sono diari dai formati di 12 mesi che sono i più comuni, quindi adatti a coprire un anno scolastico, ma anche da 16 mesi indicati per gli studenti delle scuole superiori che necessitano di maggiore spazio per scrivere i compiti o altri appunti. Per i bambini delle scuole elementari, il formato standard con pagine grandi è l’ideale.

Diari per la scuola Amazon

L’e-commerce presenta tantissimi articoli e prodotti per il rientro a scuola approfittando di offerte e sconti da non perdere. È sufficiente cliccare sulla foto per visualizzare le informazioni. La classifica stila i tre migliori diari che sono tra i più amati e venduti con le offerte vantaggiose scelti dai consumatori e accompagnati da una recensione di ognuno.

1)ScuolaZoo diario scolastico special edition

Un diario che raffigura i personaggi della ScuolaZoo con adesivi molto originali e divertenti che si possono applicare anche sui quaderni di scuola. Un diario divertente completo di meme, frasi simpatiche, ma anche giochi come il sudoku e test di personalità. Si trova sia nei colori nero che colorato.

2)Smemoranda diario scuola

Un classico tra i diari di scuola del noto marchio Smemoranda. Un formato da 16 mesi: da settembre 2022 a dicembre 2023. Adatto agli studenti delle scuole medie o superiori. Ha tantissime pagine con racconti e fatti sui cantanti, personaggi famosi, ecc. La copertina è in materiale resistente e disponibile in vari colori: blu, nero, rosa e verde metal. Il più venduto del settore.

3)Diario/agenda fluffy 2022-2023

Un diario del formato di 16 mesi della nota influencer Chiara Ferragni dotato anche di cofanetto. Un diario in cui appuntare i compiti, ma anche i segreti e gli appuntamenti. La copertina è in stile fluffy con icone come la stella ed eye like. Un modello di colore rosa con adesivi gommosi.

