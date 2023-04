Diciannovenne precipita dal balcone di casa e muore: il sospetto di suicidio

Giallo nel Savonese. Nella mattinata di oggi, martedì 25 aprile 2023, ad Altare (località Madonna dei Prati) un 19enne è morto dopo essere caduto dal balcone dell’abitazione in cui viveva con i familiari. Trovate sul corpo del giovane diverse ferite da taglio, fatale quella a un polmone.

Disposta l’autopsia sul cadavere

I carabinieri si stanno occupando delle indagini per ricostruire la vicenda, ancora troppo poco chiara sotto alcuni aspetti. Le autorità non si sentono di escludere al momento l’ipotesi di suicidio ed è stata disposta l’autopsia sul cadavere del giovane M.B. Per quello che sappiamo, l’allarme è scattato intorno alle ore 7 di stamattina: dopo la chiamata d’emergenza, i soccorsi si sono precipitati sul posto; richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo, ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare e i sanitari non hanno potuto che dichiararne il decesso.

L’ipotesi più probabile: il suicidio

Stando alle prime indiscrezioni, l’ipotesi più probabile al momento sembra essere quella del suicidio. Sebbene infatti sul corpo del 19enne M.B. sia stata riscontrata, tra altre di minore entità, un’importante ferita da coltello – che potrebbe far pensare a un’aggressione –, anche quest’ultima sarebbe in realtà compatibile con la volontà del giovane di togliersi la vita: potrebbe essere stato lui stesso a recidersi un vaso sanguineo per poi lanciarsi nel vuoto dalla sua casa compiendo un volo di almeno sei metri.

Per conferme o smentite si rimane in attesa di ulteriori risvolti sull’indagine da parte dei carabinieri. L’arma da taglio è stata sottoposta a sequestro e sarà anch’essa al vaglio di analisi per ricostruire l’esatta dinamica della morte del giovane.