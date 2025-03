Diciotti, Nordio: Se dovessimo risarcire tutti... andremmo in rovina

Roma, 7 mar. (askanews) – “Le sentenze innanzitutto si eseguono, ovviamente si rispettano poi si possono commentare. Io sono un po perplesso per le conseguenze che una simile interpretazione del diritto potrebbe avere”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato il ddl contro la violenza sulle donne.

“Sappiamo che in Africa premono centinaia di migliaia di potenziali migranti, forse addirittura milioni, che sono gestiti da organizzazioni criminali e che aspettano di arrivare in Italia soltanto in base a convenienze di questi gruppi e alla capacità degli Stati limitrofi di fermarli – ha osservato il Guadasigilli -. Se introducessimo il principio che queste persone, anche entrando in Italia illegalmente, hanno diritto a dei risarcimento finanziari le nostre finanze andrebbero in rovina visto che si tratta di centinaia di migliaia di persone, forse di milioni”.