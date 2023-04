Diciotto anni dalla morte di Papa Giovanni Paolo II: le sue ultime parole

Il ricordo della «generazione Wojtyla» è ancora saldo e rievoca le ultime parole di san Giovanni Paolo II, pronunciate dal pontefice appena 24 ore prima di morire: «Vi ho cercato, adesso siete venuti da me e per questo vi ringrazio».

Un simbolo del Novecento

Esattamente 18 anni fa. Erano le 21:37 del 2 aprile 2005, quando il Papa polacco si congedava dal mondo dopo 27 anni di pontificato. Tra i fautori della caduta del Muro di Berlino e del crollo del comunismo, Giovanni Paolo II è stato eletto a 58 anni: era il 16 ottobre 1978. Da lì, ha segnato l’ultimo ventennio del Novecento e l’inizio del terzo millennio. E poi, era il papà di tutti. Ricordiamo che, finché ha potuto, non ha smesso di praticare lo sport, di nuotare, di sciare: si racconta che una volta andando a sciare di nascosto, un bambino lo ha riconosciuto e ha gridato: il Papaaaa. Ma questo non lo ha scoraggiato a tornare più e più volte.

La stima di Papa Francesco

Per il pontefice argentino il suo predecessore polacco «è stato un grande. Io ricordo una volta qui a Roma, era sabato, e si pregava il rosario: ho partecipato al rosario, rimanendo edificato nel vedere quest’uomo in ginocchio a pregare la Madonna, con una devozione e un’intensità che mi ha fatto tanto bene al cuore. Per questo, ho voluto fare anch’io delle dichiarazioni al processo di canonizzazione e, proprio in quella circostanza, ho sottolineato la profonda devozione alla Madonna, la profonda testimonianza di preghiera, di tenerezza, di normalità».