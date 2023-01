Didier Dechamps confermato alla guida della nazionale francese

Roma, 7 gen. (askanews) – Confermato alla guida della Nazionale dalla federazione calcio francese, Didier Dechamps si dice onorato per la fiducia.

Conclusione scontata. Lo scorso dicembre Dechamps ha portato la nazionale d’oltralpe alla finale dei Mondiali del Qatar. Sconfitta poi ai rigori dall’Argentina, sì, ma da allenatore, al timone dal 2012, Dechamps aveva alzato la coppa del Mondiali 2018 in Russia. E in campo da giocatore, capitano della nazionale, l’ex juventino vinse i mondiali del ’98 e gli europei del 2000.

Nessuno può contendergli oggi il posto.

“Sapete quanto vale per me la nazionale, è al di sopra di tutto” ha detto Dechamps ai giornalisti. “E’ la cosa più bella che mi sia accaduta nella mia prima vita come giocatore e nella seconda come commissario tecnico. E quindi in Qatar è stato bellissimo; a parte la conclusione che è stata crudele, certo. Ma la voglia, la determinazione, sono sempre al massimo”.

Il contratto è stato rinnovato per quattro anni, fino al 2026, per coprire i prossimi Europei in Germania e i Mondiali negli Stati Uniti.