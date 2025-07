Dieci anni di Bolle di Malto: il gusto dell'inclusione

Roma, 17 lug. (askanews) – Dal 25 agosto al 1° settembre Biella ospita la decima edizione del più importante evento italiano dedicato alla birra artigianale: “Bolle di Malto” un vero laboratorio di esperienze dove birra e cultura si fondono insieme. Quest’anno all’interno del festival il debutto del “Salone Italiano della Birra”, nuovo format, che mette al centro il comparto brassicolo italiano e le sue eccellenze, con percorsi sviluppati in collaborazione con l’Agenda della Disabilità.

Un’occasione unica per dare valore a una filiera, che in Italia, conta oltre 1.000 aziende. Abbiamo parlato con Marta Florio co-fondatrice di Bolle di Malto:

“Bolle di Malto è un evento dedicato ai birrifici artigianali e a tutto quello che è il comparto artigianale del campo Brassicolo. È il decimo anno, quindi un grandissimo compleanno, un grande raggiungimento di un grande risultato, partito veramente dal basso, da una piccola proloco che poi si è trasformata in associazione di volontari. Quest’anno sarà un grande compleanno e invito tutti quanti a venire a Biella, in Piemonte, dal 25 agosto al primo di settembre”.

Tra i contenuti di rilievo del Salone, il convegno “Salumi da Re” curato da Gambero Rosso con una selezione dei migliori food truck e aziende norcine italiane. Il cuore sulla riflessione del comparto sarà “Arena Bolle”, che ospiterà la quarta edizione degli “Stati Generali della Birra” e “Parole a Bolle”, che racconta l’impresa attraverso le persone. Non mancheranno momenti dedicati alla musica e alla comicità. È poi intervenuto William Pregentelli giornalista enogastronomico, autore per Gambero Rosso:

“C’è da dire che la birra artigianale è importante perché è diventato uno strumento che dà lavoro a migliaia di persone in tutta Italia con delle filiere virtuose, che coinvolgono tanto i birrai quanto, spesso, i produttori più virtuosi dei vari territori in cui i birrai si trovano ad operare. Quindi è una cosa fondamentale questa attenzione alla birra artigianale, che appunto viene a delle casse di risonanze nei festival come quello di Bolle di Malto”.

Il futuro è nei luoghi che sanno custodire le proprie radici e trasformarle in possibilità per tutti. Infine è intervenuto Edoardo Maiolatesi assessore eventi e manifestazioni comune di Biella:

“La giornata di oggi rappresenta sicuramente il valore che Bolle di Malto sta acquisendo anno dopo anno perché ogni anno cresce, ogni anno Bolle di Malto acquisisce sempre più target di popolazione che va in quei giorni in piazza e dal punto di vista sicuramente politico come amministrazione vogliamo proprio far sentire la vicinanza dell’amministrazione a un evento di questo tipo perché riesce a radunare in piazza davvero tutte le fasce di popolazione”.

Biella merita di essere raccontata per ciò che è: un territorio straordinario, che ha scelto di parlare con la forza della sua bellezza e della sua identità.