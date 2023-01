Diede fuoco alla ex moglie: "Azione meditata da tempo"

La raggiunse da Ercolano, la speronò l'auto, le versò benzina addosso e poi diede fuoco alla ex moglie dopo la fine della loro relazione

Lui diede fuoco alle ex moglie e per i giudici la sua fu una “azione meditata da tempo”.

Il piano criminale di Ciro Russo per vendicarsi di Maria Antonietta Rositani ridotta in fin di vita è stato riassunto nelle motivazioni della sentenza con cui un tribunale che ha condannato l’uomo. La vittima riportò gravissime ustioni che le ricoprivano il 50% del corpo. Maria Antonietta era uscita dal Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria solo dopo 20 mesi.

Diede fuoco alla ex moglie: le motivazioni

Ecco un brano delle decisione: “L’imputato ha dimostrato una volontà di perseverare nell’obiettivo programmato, ossia quello di punire la moglie per la fine della loro relazione, per la detenzione successiva alla denuncia sporta”.

E ancora: “Nonché per l’intento di proseguire nell’azione legale, finalizzata alla separazione e all’affido esclusivo del figlio minore, e un’assenza di qualsivoglia ripensamento critico dei propri atteggiamenti”.

Auto speronata e benzina addosso

La sentenza d’appello per il tentato omicidio della donna sta tutta qua, donna che per mezzo dell’avvocato Alessandro Elia si è costituita parte civile nel processo contro l’ex marito Ciro Russo. Il 13 marzo 2019 l’uomo era evaso dai domiciliari che stava scontando a casa dei genitori a Ercolano per recarsi a Reggio Calabria.

Voleva uccidere la ex moglie: speronò la sua auto, le versò benzina addosso e le diede fuoco.