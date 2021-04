Dieta veloce per l’estate: consigli e rimedi naturali

La dieta veloce aiuta a dimagrire e perdere peso per essere in forma per l'estate.

Le belle giornate di primavera fanno crescere la voglia di estate e mare. Per arrivare pronte all’appuntamento con l’estate, bisogna prepararsi in tempo. La dieta veloce aiuta a perdere i chili accumulati (principalmente dopo la pasqua) ed essere in forma per la prova costume. Ecco cosa mangiare e l’integratore d’abbinare.

Dieta veloce per l’estate

Alla prova costume, momento tanto temuto dalle donne, manca davvero poco e sono in tante a domandarsi se possa esistere una dieta veloce ed equilibrata in modo da eliminare i chili accumulati durante la stagione invernale. Con la stagione fredda si mangia di più arrivando a concedersi degli stravizi, ma con l’estate bisogna porre rimedio.

La dieta veloce per l’estate permette di perdere dai 2 ai 5 kg in vista del mare e della prova costume. Un regime particolarmente efficace e utile per sfoggiare un fisico smagliante e tonico in riva al mare. Per mantenere i risultati utili e duraturi nel tempo, è importante mangiare in modo equilibrato e salutare al tempo stesso.

Una alimentazione sana e controllata è utile, non solo ai fini della prova costume, ma anche per il mantenimento del peso. La dieta veloce è adatta a chi deve perdere poco peso e prima di cominciarla, si consiglia sempre di chiedere supporto a un esperto del settore in modo da capire se sia adatta per il fisico e faccia bene.

Un regime attento e ben equilibrato per essere in forma in vista dell’estate ed essere pronte. Seguendo questa dieta in modo costante si ottengono ottimi risultati, non solo per il fisico, ma anche per un benessere a 360°. Apportare le giuste modifiche al proprio stile di vita è fondamentale per arrivare in forma in modo sano.

Dieta veloce per l’estate: consigli

Per riuscire a dimagrire ed eliminare i chili in eccesso in vista dell’estate, bisogna seguire una dieta veloce e apportare alcune piccole modifiche al proprio stile di vita in modo da trarne il massimo beneficio e risultato possibile. Per tornare in forma in modo corretto non è necessario ricorrere a regimi troppo restrittivi, ma una dieta varia e attenta sicuramente aiuta.

Bisogna rinunciare, almeno nella prima fase, ad alimenti che siano ipercalorici concentrandosi su cibi ipocalorici, come frutta e verdura, possibilmente di stagione. Bisogna privilegiare cibi naturali e privi di grassi e zuccheri. Per quanto riguarda i condimenti, meglio optare per spezie come piperina e curcuma che sono anche la base di un buon integratore.

Mai saltare i pasti perché non porta a dimagrire, ma solo a un rallentamento del metabolismo che porta a dei disordini alimentari che non fanno bene e rischiano di essere deleteri per il fisico e la salute, di conseguenza. Per accelerare e stimolare il metabolismo, oltre ai pasti classici, non bisogna dimenticare anche i due spuntini di metà mattina e pomeriggio che possono essere a base di un frutto o frullato.

I carboidrati non vanno del tutto eliminati, ma si consiglia di limitarne il consumo prediligendo cibi integrali che saziano maggiormente e fanno bene all’intestino in quanto ricchi di fibre. La frutta e la verdura sono alla base della cucina e dieta mediterranea, per cui consumarne almeno cinque porzioni al giorno è l’ideale.

Ecco come dovrebbe essere strutturata una giornata di una dieta veloce per l’estate:

Colazione: pane tostato oppure un frullato

pane tostato oppure un frullato Spuntino mattutino e pomeridiano: semi oleosi che aiutano a spezzare la fame

semi oleosi che aiutano a spezzare la fame Pranzo: verdura insieme a della carne bianca oppure carboidrati come riso e pasta integrale

verdura insieme a della carne bianca oppure carboidrati come riso e pasta integrale Cena: tonno e verdure che possono essere bollite, crude o cotte.

Si consiglia anche di considerare la dieta mediterranea se si vuole perdere peso perché è considerata la migliore e la più equilibrata

