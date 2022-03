Diego Abate è morto. L'avvocato penalista aveva 62 anni quando si è spento in ospedale, è stato impegnato in numerosi processi di criminalità organizzata

Diego Abate morto a 62 anni, il noto avvocato penalista campano si è spento dopo giorni di ospedale. Fino a poche settimane fa era in tribunale, al lavoro, poi la malattia lo ha stroncato.

Diego Abate, morto avvocato penalista

Diego Abate lottava da tempo contro un brutto male, che nella sera del 21 marzo 2022 se l’è portato via mentre si trovava ricoverato in ospedale.

Il prossimo 14 agosto avrebbe dovuto compiere 63 anni.

Penalista di lungo corso, l’avvocato è stato impegnato in numerosi processi di criminalità organizzata a Napoli e, in particolare, in quelli relativi alle inchieste sulla faida di Scampia e Secondigliano.

Morto Diego Abate, i suoi colleghi: “Le parole non basteranno mai”

Abate era una persona colta, che amava il suo lavoro e da tempo formava anche giovani avvocati. Questi, oggi, gli dedicano sui social network affettuosi ricordi per l’ultimo saluto: “Con te abbiamo imparato, ci siamo divertiti, riso tanto, stretto legami indissolubili, amicizie eterne ed abbiamo costruito il nostro futuro”, scrive una ragazza, “Eri una persona per bene, preparata e sempre pronta a lavorare, ad imparare.

Le parole non basteranno mai ma i ricordi ci terranno sempre compagnia”.

Diego Abate morto, oggi la messa funebre

“L’avvocato Diego Abate mi è stato amico, compagno di lotte, maestro e collega. Era un uomo gentile”, ricorda uno dei giovani avvocati, “Possano ora il suo cuore e la sua anima riposare in pace”. Oggi, giovedì 24 marzo 2022, si terranno le esequie per la morte dell’avvocato, alle ore 11 presso la Chiesa di Piedigrotta ci sarà la messa.