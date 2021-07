Diego Daddi ha il Covid, Elga Enardu: “Rabbia e paura, non sta bene”

Il fidanzato di Elga Enardu, Diego Daddi, è risultato positivo al Coronavirus e purtroppo ha alcuni sintomi.

Con un duro sfogo via social Elga Enardu ha manifestato la sua preoccuapzione per il fidanzato Diego Daddi, risultato positivo al Coronavirus e purtroppo colpito da alcuni sintomi della malattia.

L’uomo sarebbe risultato positivo al virus dopo aver partecipato nei giorni scorsi ad un matrimonio e al momento sarebbe in isolamento domiciliare seguendo le prescrizioni del medico. Elga ha dichiarato di essersi sottoposta anche lei a il tampone e ha anche detto che rispetterà il periodo di quarantena necessario a capire se anche lei abbia contratto la malattia. La sorella di Serena Enardu aveva già avuto il Covid a marzo scorso.

“Siamo andati a un matrimonio una settimana fa, lui ha fatto il tampone molecolare prima. Qualcosa è andato storto. Mi fa incaz…re che abbiamo speso 97 euro, questo mi fa incaz…re. Per noi per fortuna non è un problema, ma vogliamo metterli gratis questi test? Qualcuno va ai matrimoni e non fa il tampone perché forse non può permetterselo”, ha dichiarato, e ha aggiunto: “Diego non sta bene, ha già iniziato una cura.

Non è asintomatico. Speriamo non abbia beccato una variante (…) Ho delle sensazioni bruttissime: rabbia, paura, preoccupazione”.

Diego Daddi: le condizioni del fidanzato di Elga Enardu

Nel frattempo sui social Diego Daddi ha dichiarato di avere alcuni sintomi della malattia e ha intimato ai suoi fan di fare attenzione a rispettare le norme di sicurezza per evitare un contagio. In tanti sui social hanno rivolto i loro messaggi d’incoraggiamento al fidanzato di Elga Enardu in attesa di sapere quando guarirà dalla malattia.

Diego Daddi ed Elga Enardu: la vita privata

Diego Daddi e Elga Enardu sono legati da ben 12 anni e nel 2017 – dopo un lungo periodo di convivenza – sono convolati a nozze. Diego Daddi ha 9 anni di meno rispetto alla sorella gemella di Serena Enardu, ma la differenza d’età tra i due non sembra aver mai rappresentato un problema. Oggi al fianco di Elga – spaventata per le condizioni del fidanzato – è sempre presente sua sorella Serena, una delle presenze fisse nella vita dell’influencer.