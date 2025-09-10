Diego Daddi: la nuova vita su OnlyFans svelata

Non crederai mai a come Diego Daddi, ex protagonista di Uomini e Donne, ha rivoluzionato la sua vita grazie a una piattaforma per adulti! Scopri la sua storia e i segreti del suo successo.

La storia di Diego Daddi rappresenta un caso esemplare di cambiamenti inaspettati. Dall’essere un volto noto di Uomini e Donne a diventare un influencer su OnlyFans, la sua avventura ha suscitato curiosità e, per alcuni, scandalo. Chi è realmente Diego Daddi e quali motivazioni lo hanno spinto a intraprendere questa nuova carriera?

Il salto verso OnlyFans: da battuta a realtà

La decisione di Diego Daddi di aprire un profilo su OnlyFans è stata ponderata. Tutto è iniziato con una battuta della moglie Elga Enardu: “Mettiti su OnlyFans visto che il fisico tiene”. Questo commento, inizialmente una provocazione, ha aperto a riflessioni più profonde. Dopo un percorso di psicoterapia, Diego ha iniziato a considerare seriamente l’idea e, supportato da Elga, ha deciso di intraprendere questa avventura. “Era una battuta, ma mi ha spinto a provarci sul serio”, ha dichiarato.

La psicoterapia ha avuto un ruolo cruciale nella sua decisione. Diego ha ammesso di essere stato molto influenzato dal giudizio altrui prima di iniziare questo percorso. “Dopo la terapia, ho imparato a non preoccuparmi più di cosa pensano gli altri”, ha spiegato. Questo cambiamento di mentalità gli ha permesso di lanciarsi in un progetto inizialmente spaventoso, ora fonte di soddisfazione e successo.

Il duro lavoro dietro il profilo

Contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, Diego non ha semplicemente aperto un profilo e iniziato a postare foto. “Non si tratta di fare due foto e postarle”, ha affermato. “Io lavoro ogni giorno, molte ore al giorno”. La gestione del suo canale richiede dedizione e impegno, dalla registrazione dei contenuti alla gestione di un canale Telegram e di un profilo TikTok. Diego ha voluto chiarire che il lavoro su OnlyFans è molto più complesso di quanto possa sembrare.

Nell’intervista, ha anche rivelato di possedere, insieme a Elga, delle proprietà immobiliari che affitta. “OnlyFans sta diventando una delle mie attività principali”, ha dichiarato, evidenziando come questa piattaforma richieda tempo e si dimostri remunerativa. Con un occhio al futuro, Diego ha già in mente di gestire profili di terzi, ampliando così la sua carriera oltre la semplice presenza su OnlyFans.

Le cifre e le curiosità del suo successo

Ma quanto guadagna realmente Diego Daddi? “Quella cifra comprende solo gli abbonamenti”, ha spiegato. Oltre a questi, ci sono anche guadagni derivanti da video personalizzati, chiamate e altri servizi extra. Diego ha sottolineato che non esiste una cifra fissa: “Ci sono mesi in cui si guadagna molto e altri in cui un po’ meno”. Tuttavia, è evidente che la sua notorietà come personaggio pubblico gioca un ruolo fondamentale nel suo successo.

Inoltre, Diego ha rivelato che il suo pubblico è prevalentemente composto da uomini del mondo gay. “La richiesta più comune è quella di organizzare incontri dal vivo”, ha commentato, precisando però di non partecipare a tali richieste. “Non ne faccio – ha puntualizzato – e non faccio neanche cam in diretta”. Questo dimostra come Diego ed Elga siano una coppia unita e complice, affrontando insieme le sfide di questa nuova vita.

Infine, Diego ha concluso l’intervista chiarendo un aspetto fondamentale della sua relazione con Elga: “Non siamo una coppia aperta”. Tutto ciò che riguarda il suo profilo su OnlyFans viene sempre discusso con la moglie, evidenziando un rispetto reciproco alla base della loro relazione.