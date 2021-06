Diego Dalla Palma, l’accusa shock: “Picchiato dal mio compagno fino a perdere i sensi”

Diego Dalla Palma ha rivelato che un suo ex amante lo avrebbe picchiato fino a fargli perdere i sensi.

Il Makeup artist Diego Dalla Palma ha confessato i retroscena della sua vita privata, dai tradimenti a un uomo che lo avrebbe picchiato fino a fargli perdere i sensi.

Diego Dalla Palma: la vita privata

Diego Dalla Palma ha confessato a Il Fatto Quotidiano i lati oscuri della sua vita privata, dai tradimenti ai rimpianti da lui provati.

Oltre a definirsi un “rispettoso traditore” il makeup artist di fama mondiale ha confessato che, in un’occasione, sarebbe stato persino picchiato dall’uomo con cui stava insieme fino a perdere i sensi. La persona in questione sarebbe stata invano denunciata da Dalla Palma. “Fu uno shock enorme, mi ha picchiato fino al punto di farmi perdere conoscenza”, ha confessato, e ancora: “L’ho denunciato, certo. Ma grazie alla legge se ne sta tranquillamente in giro per l’Italia”.

Il Make up artist ha anche rivelato di aver compreso solo in tarda età di esser stato “usato” da molti dei suoi amanti unicamente per far ottenere loro maggior popolarità:

“Non mi sono accorto che alcuni uomini sono stati con me solo per ciò che potevo portare loro a livello di contatti sociali. L’ho trovato squallido”, ha confessato. Oggi Dalla Palma sarebbe single e non ha nascosto di avere enormi rimpianti per come ha vissuto la sua vita sentimentale: “Ho iniziato a chiedermi a cosa mi ha portato tutto questo sesso e la risposta è: vuoti esistenziali, ricordi stinti.

E forse mi ha fatto perdere l’occasione di avere una persona accanto, qualcuno con cui condividere noia, quotidianità, viaggi, il piacere e il dispiacere”, ha raccontato.

Diego Dalla Palma: il rapporto con la morte

Diego Dalla Palma ha raccontato anche di aver iniziato a pensare alla morte quando era bambino e, miracolosamente, riuscì a sopravvivere alla meningite. “Mamma, sento che la morte mi aiuta a vivere’, dicevo da bambino a mia madre. E lei mi guardava come se fossi uno scemo”, ha dichiarato. Diego Dalla Palma soffre di artrosi e ha dichiarato che prima di morire devolverà tutti i suoi averi ad orfani e persone in difficoltà.

Diego Dalla Palma: la moglie

Diego Dalla Palma è stato sposato con Anna Del Bene. I due si sono lasciati pacificamente e Dalla Palma ha definito il loro un grande amore.