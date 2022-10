Diego Lucianaz spara a zero sul Covid: "È una colossale pagliacciata". Il consigliere valdostano ne ha un po' per tutti.

Dopo due anni di battaglie contro il Covid e sacrifici da parte dei medici e della popolazione italiana e mondiale c’è ancora chi lo definisce una “colossale pagliacciata“. Si tratta di Diego Lucianaz, consigliere regionale della Valle d’Aosta.

Diego Lucianaz (consigliere della Lega): “Il Covid è una colossale pagliacciata”

Diego Lucianaz si è accanito contro il Covid e il modo in cui è stata gestita la pandemia in generale. Essere critici nei confronti di alcuni provvedimenti è assolutamente lecito, ma arrivare a dubitare della buona fede dei produttori di vaccini e definire una malattia che ha mostrato, nei primi tempi, un’alta letalità, non è rispettoso nei confronti di chi è deceduto. Così si è espresso il consigliere valdostano: “Curate i malati, per piacere, e fermate questa colossale pagliacciata, la più grande della storia dell’Unione europea“.

Il discorso di Lucianaz

Il suo discorso è stato fatto durante l’insediamento al consiglio regionale della Valle d’Aosta. Oltre a definire il Covid in quel modo, ha anche detto che “i vaccini non sono mai stati testati“. Poi ha continuato: “Da due anni e mezzo siamo molestati dall’infodemia. Anche in Valle d’Aosta abbiamo il telegiornale Rai che non smette con il suo bollettino giornaliero degli infetti, i giornali locali danno la notizia di un anziano di 102 anni morto per Covid.

Fermate questo storytelling, per piacere, i malati continuano ad aspettare, come prima, di essere curati”.

Il controverso rapporto tra Diego Lucianaz e la Lega

Lucianaz ha anche detto di non aver rinnovato la tessera della Lega dichiarando a proposito del partito guidato da Matteo Salvini: “Sono due anni che bestemmio dietro la Lega, iscrivermi al gruppo in Regione mi sembra una mancanza di coerenza“. Peccato che, come riporta Fanpage, da ieri, 18 ottobre 2022, Lucinaz aderisce proprio al gruppo della Lega.