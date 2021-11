Diego Tavani ha rotto il silenzio dopo aver deciso di rompere il suo legame con Ida Platano.

Nonostante il loro percorso a Uomini e Donne procedesse a gonfie vele, Ida Platano e Diego Tavani si sono detti addio poche ore dopo la scelta. Lo stesso Tavani ha spiegato perché.

Diego Tavani: l’addio a Ida Platano

Non è tutto oro quel che è luccica e a quanto pare non lo erano neanche i sentimenti manifestati da Diego Tavani nei confronti di Ida Platano a Uomini e Donne: poche ore dopo la scelta i due si sono detti addio.

L’ex cavaliere ha svelato perché la situazione “gli sarebbe sfuggita di mano” e cosa lo avrebbe spinto a dire addio a Ida (già volto noto all’interno del programma).

“La sera prima della scelta io avevo deciso di chiudere con Ida e lei lo sapeva. In puntata mi ero sentito solo, e questo si è sommato a tante altre piccole cose. Come ad esempio il fatto che Armando si fosse avvicinato a lei e le avesse confessato di provare qualcosa, oppure al gesto di un suo fan che l’ha raggiunta in negozio per conoscerla… Tante cose che non ho mai raccontato in studio fino all’ultimo, per molteplici motivi e in particolare perché penso che siano questioni da affrontare in coppia, privatamente”, ha dichiarato Diego Tavani, e ancora: “Ida sapeva benissimo che non sarei mai uscito da Uomini e Donne fino a che non fossi stato convinto della donna che avevo di fronte.

La trasmissione è la mia chance di trovare qualcuno con cui costruire un futuro: se esco dal programma con una persona è per sempre, non ritornerei mai indietro”.

Diego Tavani contro Ida e Armando

Diego Tavani ha anche affermato che, all’inizio della sua partecipazione allo show, Ida le avrebbe svelato un interessamento di Armando nei suoi confronti e che questa notizia lo avrebbe fatto restare particolarmente male:

“Da quanto mi ha detto Ida, lei gli ha risposto di provare solo amicizia e Armando invece le ha palesato di provare di più.

Questo scambio tra loro, anche se secondo Ida non doveva tangermi, mi ha comunque dato fastidio”, ha dichiarato.

Ida Platano contro Diego Tavani

Anche Ida Platano nelle ultime ore ha manifestato il suo disappunto contro Diego Tavani e ha ammesso di essere rimasta stupita della sua decisione: “Non riesco a comprendere Diego e men che mai il momento in cui ha deciso di fare un passo indietro. Non ci riesco perché ci sono state delle cose dette da parte sua e dei momenti in cui, quando eravamo soli, mi sembrava fin troppo sicuro di quello che voleva; quindi, arrivati a quel punto, mi è sembrata impossibile e surreale la sua reazione.

Ero sbalordita, basita, Diego non sembrava neanche la stessa persona che aveva detto certe cose durante la nostra conoscenza”, ha affermato.