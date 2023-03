Dieta a intermittenza: funzionamento e cosa mangiare

Un regime come la dieta a intermittenza permette di dimagrire digiunando in alcune ore del giorno consumando alimenti liquidi.

Sono diversi i regimi dimagranti che si possono seguire per riuscire a tornare in forma rapidamente. Una delle più note e conosciute è la dieta a intermittenza, forse un po’ impegnativa, ma sicuramente efficace per i risultati che fa ottenere. Vediamo in cosa consiste e cosa mangiare nel proprio piano dietetico.

Dieta a intermittenza

Noto anche come intermittent fasting, la dieta a intermittenza è considerata come uno dei regimi dimagranti maggiormente in voga in questo momento anche grazie a tanti personaggi dello spettacolo che la seguono con ottimi risultati e benefici. Si tratta di una delle parole maggiormente digitate nei motori di ricerca.

Un regime dimagrante che, rispetto ad altri metodi, come raccontano gli utenti e i seguaci, permette di ottenere ottimi risultati. Un programma che favorisce una rapida perdita di peso permettendo anche di gestire l’appetito e controllando anche la fame. Molte, come si diceva, le star che la seguono, come Jennifer Aniston.

Nasce in modo semplice: nella fase di digiuno, l’organismo sfrutta l’energia ricavata e fornita, non dagli alimenti che si consumano ogni giorno, ma da quella usata sotto forma di grassi. Si chiama infatti dieta a intermittenza proprio perché si basa su fasi di pasti completi e regolari insieme ad altri di digiuno soltanto in alcune ore della giornata.

Non tutte sono uguali, ma i risultati e l’efficacia è la stessa per ognuna. Come sempre, prima di cominciarla, è bene affidarsi ai consigli di un nutrizionista del settore per capire quale sia quella maggiormente adatta per ognuno.

Dieta a intermittenza: funzionamento

La dieta a intermittenza maggiormente nota e popolare è la 16/8 seguita anche da Rosario Fiorello con ottimi risultati, come si evince dal suo fisico. un regime e stile di vita dove si prevedono ben 16 ore di digiuno e 8 in cui poter mangiare i tre pasti principali da pianificare e programmare secondo i propri impegni.

Tra le varianti, vi è anche la Eat Stop Eat che consiste in due giorni di digiuno completo e totale a settimana da stabilire a seconda del proprio bisogno, ma è possibile anche optare per la variante 5: 2 che consiste nel mangiare in maniera normale per cinque giorni la settimana con un apporto calorico fino a 600 calorie al giorno negli altri due giorni.

La Warrior diet, rispetto agli altri regimi dimagranti, è la dieta a intermittenza meno conosciuta. Un regime dove sono previsti 4 ore di pasti e di spuntini che devono essere a base di verdure e frutta secca nel resto del tempo. A seconda delle varianti, ci sono alcuni accorgimenti che è bene seguire per ogni programma dimagrante.

Durante il digiuno è possibile consumare soltanto acqua, caffè senza zucchero e altre bevande prive di calorie. Non sono ammessi cibi solidi o bevande zuccherate, ma soltanto liquidi oppure centrifugati e succhi. Una fase sicuramente impegnativa, ma che dona parecchi benefici. Infatti, permette di abbassare i livelli di pressione arteriosa e trigliceridi nel sangue, oltre a ridurre i radicali liberi.

Dieta a intermittenza: miglior integratore

A un regime come la dieta a intermittenza si consiglia di associare un piccolo aiuto per beneficiare di ulteriori vantaggi. Il migliore, tra i tanti in commercio, è Spirulina Ultra, una formula alimentare dimagrante in compresse di origine italiana che possono assumere tutti coloro che vogliono perdere peso in modo naturale.

Un prodotto che permette, grazie agli elementi in esso contenuti, di bruciare le calorie riducendo così l’apporto calorico giornaliero, di smaltire i grassi e l’adipe in eccesso, di far lavorare il metabolismo procedendo così a un dimagrimento rapido. Ha funzione saziante per cui placa la fame e migliora anche l’attività digestiva e intestinale.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore dimagrante che funziona molto bene per i suoi componenti naturali che sono privi di qualsiasi controindicazione ed effetto collaterale. All’interno si trovano principi attivi come l’alga spirulina che impedisce alle riserve di grasso di depositarsi e la gymnema che lavora sul metabolismo dei lipidi e carboidrati frenando gli attacchi di fame.

Sono sufficienti soltanto due compresse da assumere prima dei pasti con dell’acqua per cominciare a esercitare il massimo beneficio possibile.

Una formula notificata anche dal Ministero della Salute per i benefici e proprietà che apporta all’organismo.

Non è reperibile nei negozi o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto, per l’esclusività e originalità. Si immettono i dati nel form per attivare poi la promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra a 49,99€ invece di 200. Il pagamento è possibile con Paypal, la carta di credito e contanti al corriere alla consegna.