Dieta a punti: come funziona e i benefici

La dieta a punti favorisce la perdita di peso e il peso forma ottimale. Scopriamo insieme i suoi benefici.

La dieta, intesa come programma alimentare flessibile, da seguire regolarmente, tuttavia, senza compromettere il corretto funzionamento del proprio organismo, è fondamentale per perdere peso e restare informa. Nei paragrafi che seguono, oggi, scopriremo insieme il funzionamento e i benefici della dieta a punti proprio per perdere peso, in modo sano.

Dieta a punti

Il principio della dieta a punti si basa sulla consapevolezza che quando al cibo si assegna un punteggio, mantenere sotto controllo l’assunzione sia delle calorie che dei grassi è molto più semplice, perdere peso diventa più facile e il peso forma ottimale si stabilizza.

La dieta a punti è una dieta personalizzata, poiché, sulla base del punteggio che un determinato alimento ha, la persona che decide di seguire questa dieta può far sì che del cibo genuino possa essere introdotto, anche gradualmente, nella sua routine alimentare, senza tuttavia rinunciare a quegli alimenti che ama e la fanno sentire soddisfatta.

Dieta a punti: funzionamento

Gli alimenti con un punteggio basso sono quelli che ti permettono di sentirti soddisfatto, quelli con un punteggio alto sono, invece, gli alimenti da limitare, poiché consentono al peso di oscillare e, oltretutto, a lungo andare, possono compromettere il benessere psicofisico del proprio organismo.

I dolci, i carboidrati raffinati e gli alimenti ricchi di grassi sono cibi ad alto punteggio, mentre, la maggior parte della frutta e della verdura, i latticini senza grassi, i cereali integrali e la carne magra sono cibi a basso punteggio. Se gli alimenti del primo gruppo vanno consumati con moderazione, quelli del secondo vanno consumati con maggiore regolarità e in dosi moderate

Il punteggio non è universale, ma si calcola sulla base dell’età, l’appartenenza di genere, l’altezza, il peso, l’obiettivo che si intende perseguire con la dieta e la presenza o meno di movimento della vita di una persona.

