Dieta Adamski: come funziona e i benefici

La dieta Adasmki non solo aiuta a dimagrire, ma anche a pulire e liberare l'intestino dalle scorie e i residui che tendono ad accumularsi.

Sono diversi i regimi alimentari che si possono seguire per ridurre il girovita ed eliminare i chili di troppo. Tra le tante che sono proposte, la dieta Adamski è una delle migliori in quanto purifica l’organismo favorendo anche la digestione. Ecco come seguirla per trarne i migliori benefici.

Dieta Adamski

Un regime alimentare che prende il nome da colui che l’ha ideata, Adamski, appunto. La dieta Adamski, più che un regime alimentare, è considerato uno stile di vita che, insieme all’alimentazione, include anche delle terapie naturali in modo da trarre i massimi risultati. Il dimagrimento è un effetto di questo regime alimentare che aiuta a depurare e disintossicare l’organismo.

Per seguire questa dieta ci sono alcune regole importanti riguardo i tempi di digestione di alcuni cibi e le tempistiche per assumerli in modo corretto. Nella dieta Adamski bisogna fare una distinzione tra cibi veloci e lenti. La velocità dipende dal tempo che il sistema gastrointestinale impiega per assumerli e digerirli. Molto importante non combinare tra loro i cibi lenti e veloci.

Ci sono poi dei cibi neutri che permettono di accelerare la digestione e che devono far parte di questo regime alimentare. Tra gli alimenti che non possono mancare, vi sono olio extra vergine d’oliva, burro, ma con moderazione, frutta fresca che bisogna consumare tra le 12 e le 17, oltre a tutti gli alimenti che sono ricchi di fibre.

I cibi lenti sono proteine animali e vegetali, oltre ai vari cereali. Per i cibi veloci si trovano frutta, yogurt, miele, ma anche pomodori, zucca, paprika, ecc.

Ecco un esempio di menù della dieta Adamski da consumare:

Colazione: pane integrale con burro e tè verde

Pranzo: riso integrale con zucchine

Cena: pollo con peperoni

Per lo spuntino di metà pomeriggio, si consigliano delle albicocche fresche da consumare intorno alle 17.

Dieta Adamski: benefici

Un regime alimentare di questo genere è molto importante da seguire in quanto mira, non solo al dimagrimento, ma anche al benessere di tutto l’organismo, in generale. La dieta Adamski, grazie all’alimentazione e alle tecniche naturali, permette di purificare l’organismo e l’intestino favorendo una buona e corretta digestione.

Grazie a questa dieta, non si ha solo la riduzione del girovita e una pancia piatta, ma anche un miglioramento della funzione intestinale e digestiva dell’organismo. Secondo Adamski, l’esperto che ha ideato questa dieta, dall’intestino dipendono le funzioni del sistema immunitario, per cui risulta fondamentale trattarlo nel modo giusto con cibi che favoriscono la digestione.

Nella dieta Adamski non bisogna ingerire e consumare insieme cibi lenti e veloci in quanto si rischia di causare fermentazione e anche una serie di problemi che riguardano l’acidità, il gonfiore, cattiva circolazione, obesità e anche disturbi epatici.

La dieta Adamski è particolarmente efficace e funzionale in quanto aiuta a liberare e purificare l’intestino in modo da metterlo nella condizione di svolgere bene il suo lavoro e quindi trattenere i nutrienti eliminando le scorie e le tossine che sono un ostacolo al dimagrimento vero e proprio.



Dieta Adamski: miglior integratore

Alla dieta Adamski e ai benefici di questo regime alimentare, si consiglia di abbinare il miglior integratore a base naturale, ovvero Aloe Vera Slim che ha proprietà e benefici importanti per l’organismo, in generale. Un integratore che aiuta a perdere peso stimolando il metabolismo, brucia le calorie e gli accumuli di adipe, anche a riposo.

Inoltre, riduce il senso di fame evitando di abbuffarsi troppo. Ha proprietà depuranti in quanto purifica e depura il fegato, intestino e reni, mantenendo la forma per diverso tempo. Un integratore in compresse che possono assumere tutti coloro che vogliono perdere peso in modo sano. Si compone d’ingredienti naturali che non lasciano controindicazioni o effetti collaterali. Per chi volesse ordinarlo, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Al suo interno, si trovano infatti, componenti, quali Aloe vera che dà il nome al prodotto stesso e che blocca il senso di fame, drena i liquidi in eccesso, migliorando la funzione epatica e digestiva. L’altro ingrediente molto importante è il tè verde che è un brucia grassi naturale e che aiuta a favorire la termogenesi permettendo di dimagrire in modo sano e ottenere in modo rapido il raggiungimento della forma fisica.

Inoltre, è notificato al Ministero della Salute, il che dimostra l’efficacia e la qualità del prodotto stesso. Si consiglia di assumerne una o due compresse dopo i pasti insieme a un bicchiere d’acqua per attaccare i cumuli adiposi in modo da impedire che possano riformarsi in un altro momento.

Le consumatrici ne sono entusiaste come dimostrano le recensioni che si leggono sul sito ufficiale.

Per ordinare Aloe Vera Slim, essendo originale ed esclusivo, quindi non reperibile nei negozi fisici o e-commerce, bisogna collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati e inviare l’ordine. L’integratore è in offerta al costo di 49,99€ per 4 confezioni con la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua con Paypal, carta di credito oppure in contrassegno, ovvero in contanti al corriere alla consegna.

