Dieta antiafa: i cibi da consumare per contrastare il caldo

Dal consumo di cibi leggeri come insalate sino alla frutta e alla verdura, insieme all'acqua o alle proteine, sono gli alimenti della dieta antiafa.

Il caldo di questi giorni sta causando serie difficoltà a ognuno di noi. Un caldo con temperature davvero alte difficile da tollerare. Per contrastarlo, una buona soluzione è seguire la dieta antiafa e consumare cibi che siano adatti ai fini della lotta all’umidità. Vediamo cosa mangiare e i giusti consigli da seguire.

Dieta antiafa

Il caldo di questi giorni e l’umidità stanno mettendo a seria prova tutti noi. Oltre ai consueti rimedi, anche l’alimentazione gioca un ruolo principale per contrastare il caldo. Proprio per questa ragione, la dieta antiafa è la soluzione ideale per reintegrare i sali minerali e stare in forma, consumando qualcosa di leggero e semplice.

Il caldo si combatte anche in tavola assaporando e consumando alimenti adatti. Bisogna puntare su alimenti che siano freschi e leggeri, oltre a non essere troppo calorici in modo da evitare di ingrassare, ma al tempo stesso, combattere l’arsura e l’umidità di queste giornate estive asfissianti a causa delle eccessive temperature.

Seguire un regime del genere permette di vivere leggeri e senza appesantirsi troppo durante il periodo estivo. Quando fa tanto caldo, proprio come in questi giorni, è bene adeguare la propria alimentazione e stile di vita al clima in modo da non andare incontro a cali di pressione o colpi di calore che sono comuni con le temperature che arrivano a sfiorare i 40°.

Si consiglia di evitare tutti i cibi abbondanti, ipercalorici, ricchi di grassi, ma optare per un pasto leggero, ipocalorico e fresco ricco di tutti quei nutrienti utili a stare bene, in forma e che permettono di combattere il caldo terribile e asfissiante. Si tratta di uno stile di vita da seguire durante i mesi caldi che può dare benefici.

Dieta antiafa: cosa mangiare

Ciò che immettiamo nell’organismo può essere molto importante ed essenziale per combattere il caldo estivo. Non solo bere è fondamentale, ma anche portare in tavola cibi che siano ricchi di nutrienti, quali vitamine, minerali e antiossidanti in modo da dare all’organismo tutto ciò di cui ha bisogno mentre segue questo regime.

Fondamentale nella dieta antiafa consumare alimenti che siano ricchi di acqua in modo da combattere ed evitare la disidratazione e la perdita dei sali minerali. Quindi frutta come l’anguria, il melone, ma anche le albicocche, compreso verdura quali la lattuga, la rucola e il radicchio sono cibi da assumere ogni giorno in questo regime.

Bisogna poi prediligere tutti quei cibi ricchi di carotenoidi come carote e albicocche, appunto, dal momento che proteggono la pelle dai raggi solari che sono particolarmente potenti durante i mesi estivi. La frutta e la verdura, se scelte nel modo giusto e soprattutto che siano di stagione, sono sempre una buona soluzione sia nei mesi estivi, ma anche per buona parte dell’anno.

Per quanto riguarda il pranzo da consumare nella dieta antiafa, è possibile optare per un pasto unico, come la pasta meglio se integrale o una insalata a base di farro e ceci. Si consiglia di evitare i pasti lunghi e abbondanti perché gonfiano e non aiutano a contrastare il caldo eccessivo. Il pesce è un alimento ottimo per l’estate, perché magro e maggiormente facile da digerire rispetto alla carne da preferire magra, come il tacchino o pollo.

