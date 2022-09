Dieta autunnale: come perdere peso dopo l’estate con gli alimenti di stagione

La dieta autunnale favorisce la perdita di peso e permette di combattere il gonfiore addominale. Scopriamo come.

La dieta autunnale si propone come obiettivo di contrastare il gonfiore addominale e favorire la perdita di peso attraverso la consumazione regolare degli alimenti tipici di questa stagione. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona e quali sono i suoi benefici sul benessere psicofisico individuale.

Dieta autunnale

L’obiettivo principale di una dieta, oltre che a favorire la perdita di peso e a contrastare il gonfiore addominale, come nel caso specifico della dieta autunnale, non dovrebbe mai essere quello di privare una persona degli alimenti che più ama e la fanno sentire bene. Al contrario, anche se si è a dieta, è importante seguire un’alimentazione corretta e variegata perché solo in questo modo si può essere certi che il proprio organismo continui a funzionare correttamente.

L’alimentazione corretta però da sola non può essere sufficiente. Il nostro consiglio, in questo caso, è quello di riprendere gradualmente l’attività fisica.

Dieta autunnale: consigli

Grazie agli alimenti, che sono tipici della stagione autunnale, si può provare, seguendo la dieta autunnale, a perdere peso e sgonfiare la pancia, conseguenza diretta di un’alimentazione poco equilibrata, durante l’estate, e la mancanza di attività fisica.

La zuppa, il minestrone e le minestre sono alimenti da consumare regolarmente durante l’autunno. Da essi, l’organismo trae una serie di vantaggi, per le proprietà tipiche contenute al loro interno, che non solo gli garantiscono un corretto funzionamento, ma che, allo stesso tempo, lo aiutano a combattere i raffreddori e le influenze, contribuendo a rafforzare il sistema immunitario.

La frutta e la verdura non dovrebbero mancare mai. Questi alimenti svolgono una funzione altamente drenante, essenziale per combattere il gonfiore addominale, ma anche per contrastare gli effetti negativi dei radicali liberi, la ritenzione idrica e mantenere elevati i livelli di energia.

La colazione è il pasto più importante della giornata. Purché salutare, la quantità, in questo caso, non conta, dato che è proprio dalla colazione che l’organismo assorbe l’energia necessaria che permette all’individuo di affrontare la giornata.

Dieta autunnale: miglior integratore alimentare

