Dieta carb: guida alla dieta per l’estate 2021

La dieta carb aiuta a essere in forma per l'estate senza rinunciare al consumo della pasta e del pane.

Per essere in forma per la prova costume e l’estate, sono diversi i regimi alimentari che è possibile seguire. Una delle migliori che promette di ottenere vari benefici e risultati utili è la dieta carb. Vediamo come funziona e cosa consumare ai fini del dimagrimento.

Dieta carb

Chi l’ha detto che, per dimagrire e arrivare in forma all’appuntamento con la prova costume e l’estate, bisogna rinunciare alla pasta e ai vari carboidrati? La dieta carb aiuta a perdere i chili di troppo che appesantiscono le gambe e la pancia, senza rinunciare al consumo di carboidrati, quali pane, pasta e patate che, solitamente in altri regimi alimentari sono aboliti o limitati.

Nella dieta carb è possibile consumare questi alimenti perdendo anche fino a 5 kg in un mese e arrivare a essere pronti per la prova costume e sfoggiare un fisico tonico in spiaggia.

Un regime alimentare in cui i carb, i carboidrati, sono concessi, ma con le giuste limitazioni e porzioni. Bisogna, come ogni dieta, attenersi ai consigli dell’esperto del settore il quale stilerà un programma alimentare adatto per il fisico di ciascuno in modo da tenersi in forma.

In un regime alimentare del genere, non tutti i carboidrati sono concessi dal momento che è consentita soltanto una fetta di pane da consumare.

Inoltre, per chi non sa rinunciare alla pasta, meglio optare per quella a base integrale oppure di altri cereali, come il farro o l’avena che sono ricchi di fibre e saziano placando il senso di fame.

Consigliato anche il consumo di yogurt da mangiare al mattino a colazione accompagnato da dei cereali come l’avena oppure della frutta secca quali nocciole o mandorle. Una dieta che prevede un programma tripartito nei tre pasti principali, quindi colazione, pranzo e cena + i due spuntini della mattina e del pomeriggio. Bisogna rispettare le quantità: 70 grammi per i cereali e 100 per la carne e il pesce, mentre la verdura si può consumare in abbondanza dal momento che favorisce la motilità intestinale.

Dieta carb: benefici

Un regime del genere aiuta a perdere peso in poco tempo ed è consigliato a chi vuole dimagrire senza troppi sforzi o rinunce eccessive. La dieta carb è molto facile da seguire proprio perché permette di non rinunciare ai carboidrati, come la pasta. Si può consumare questo alimento con le dovute dosi e porzioni, come consigliato dall’esperto.

Una dieta che funziona, anche perché aiuta a prevenire e combattere la cellulite, non incidendo né sull’energia, ma neanche sul tono dell’umore. Aiuta a stare bene sotto ogni punto di vista garantendo un benessere totale e completo. Si consiglia di seguirla per almeno un mese in modo da rendersi conto che non causa attacchi di fame e, soprattutto, non impone sacrifici difficili da gestire.

Permette di alternare giorni calorici ad altri con meno eccessi, ma sempre aiutando a dimagrire e perdere peso in modo sano. Funziona proprio perché stimola e velocizza il metabolismo, apportando le giuste proteine e permettendo di risvegliare i processi di dimagrimento del corpo. Molto facile da seguire.

Inoltre, la dieta carb è consigliata anche perché aiuta a modellare i punti critici quali fianchi, glutei e addome dal momento che ha proprietà drenanti e riduce i cuscinetti combattendo il gonfiore.



Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.