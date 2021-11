Dieta che non funziona: consigli e rimedi

Una dieta può non funzionare per diversi motivi, come fattori psicologici, ma anche alimenti non adatti al dimagrimento.

Quando si decide di seguire una dieta per dimagrire, non sempre funziona nel modo migliore. Nonostante tutta l’attenzione nell’alimentazione e gli sforzi, le rinunce, non si riesce a dimagrire. Qui proviamo a capire i motivi per cui non riusciamo a perdere peso e come rimediare in qualche modo.

Dieta che non funziona

Quando si decide di seguire una dieta, le prime settimane sono sempre quelle maggiormente importanti in quanto si comincia un nuovo percorso e cominciare a perdere peso dà soddisfazioni. A lungo andare, però, qualcosa cambia e ci si rende conto che il regime non funziona a sufficienza.

Innanzitutto, è bene partire dal presupposto che la dieta da sola non è sufficiente e in quel caso sono destinate a fallire. Seguire una dieta comporta dei cambiamenti sia fisici che biologici che magari non tutti sono in grado di accettare e che non si possono controllare e che rischiano di prendere il sopravvento.

Per questa ragione, è sempre utile farsi seguire da un esperto che cercherà di valutare e capire un regime adatto che sia specifico e personalizzato per i vari soggetti a seconda dello stile di vita, dell’alimentazione, attività fisica, ecc. Bisogna anche adeguare il proprio regime alimentare al momento che si sta vivendo.

La dieta può non funzionare perché la si segue da diverso tempo e nonostante questo non riesce a dare i giusti risultati. In questo caso sarebbe anche importante provare ad aggiungere o eliminare qualche alimento cercando di variarla il più possibile in modo che sia anche piacevole sostentarsi e nutrirsi correttamente.

Dieta che non funziona: cause

Nonostante gli sforzi che si stanno facendo si segua alla lettera tutto quello che consiglia l’esperto, la dieta non funziona ed emergono dei profondi sensi di colpa in quanto si pensa di non essere in grado di riuscire a portarla a termine. Prima di crogiolarsi nell’insicurezza, è bene capire quali sono le cause e i motivi per cui la dieta non sta funzionando come dovrebbe.

Prima di tutto, è bene sapere che non sempre è colpa del soggetto che sta seguendo la dieta. All’inizio, è possibile perdere un paio di chili, ma dopo un po’ il dimagrimento tende a rallentare poiché la massa grassa che si è riusciti a smaltire solo in parte deve poi usare le riserve in modo da gestire nuovi equilibri.

Può darsi che la dieta non funzioni perché sbagliata per il proprio fisico. Ognuno di noi è diverso da un altro e quindi è bene optare per un regime alimentare che sia personalizzato senza seguire i consigli di amici o colleghi che sono riusciti a perdere peso. Bisogna darsi degli obiettivi piccoli senza chiedere troppo da sé stessi. Molto importante scegliere uno sport che corrisponda ai propri gusti e attitudini.

Si pensa che saltare i pasti, soprattutto la colazione, possa aiutare a dimagrire, ma non è così perché poi si ha l’effetto opposto dal momento che lo stomaco comincia a brontolare e si ha fame. Può non funzionare perché si consumano alimenti che possono essere ipocalorici, ma non è così. Per esempio, la salsa di pomodoro, lo yogurt alla frutta sono ricchi di zuccheri non adatti alla dieta.

