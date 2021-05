Dieta chetogenica dei 21 giorni: benefici e consigli

La dieta chetogenica dei 21 giorni permette di perdere peso in poco tempo traendone il massimo dei benefici e dei risultati possibili.

Con l’estate che incombe, bisogna prepararsi per essere in forma smagliante. Dal momento che il tempo a disposizione è poco per perdere peso, si consiglia di seguire la dieta chetogenica dei 21 giorni che aiuta a perdere peso in un periodo limitato. Ecco alcuni suggerimenti e consigli per seguirla nel modo migliore.

Dieta chetogenica dei 21 giorni

Alcune volte perdere peso in maniera rapida può essere alquanto difficile, ma grazie alla dieta chetogenica si possono ottenere importanti risultati e benefici per il fisico in breve tempo. La dieta chetogenica, conosciuta anche con il nome di dieta dei 21 giorni, è un regime alimentare che non prevede il consumo di carboidrati e che aiuta a stimolare il processo di chetosi.

La chetosi è uno stato metabolico per cui l’organismo, dal momento che non ha a disposizione i carboidrati, brucia i grassi di scorta in modo da fornire energia per le attività da compiere di ogni giorno. In questo modo e grazie a questo regime alimentare dei 21 giorni, perdere peso in così poco tempo è assolutamente possibile e soprattutto fattibile.

Una dieta in cui si ha un bassissimo apporto di carboidrati in favore del consumo di grassi e proteine. Un regime alimentare di questo tipo è particolarmente indicato a chi soffre di obesità grave, ma anche a coloro che vogliono perdere peso in poco tempo, magari in vista dell’estate o di un appuntamento importante per cui ci tengono a essere in forma splendida.

In base a recenti studi che sono stati fatti da poco tempo, si è verificato che un minor consumo di carboidrati a tavola, proprio come prevede la dieta chetogenica, aiuta a perdere peso, non solo in maniera rapida, ma anche in modo maggiore e migliore. I soggetti che decidono di seguire questa dieta possono perdere fino a 5 kg in due settimane.

Dieta chetogenica dei 21 giorni: consigli

Un regime del genere permette di far perdere peso fino a 10 kg in pochissimi giorni. La dieta chetogenica prevede, nell’arco dei 21 giorni che è la durata di questo regime alimentare da seguire se si vogliono ottenere risultati, di eliminare i carboidrati complessi e semplici, ovvero gli zuccheri dalla tavola.

Un regime per il quale, se si vuole cominciare a seguirlo, è sempre bene chiedere il parere di un esperto o professionista del settore in modo da capire se è adatta per lo stile di vita di ognuno. Dal momento che è una dieta che esclude i carboidrati, non permette di consumare pasta, pane o riso, ma sono esclusi anche legumi, frutta, bevande zuccherine, latticini e altri prodotti.

Dal momento che è una dieta per cui bisogna ridurre o eliminare del tutto i carboidrati, si consiglia di aumentare i grassi scegliendo soprattutto quelli sani. L’olio d’oliva è un ottimo condimento sia per insalate, ma anche per cotture al vapore, mentre l’olio di cocco è particolarmente raccomandato per cucinare e condire con i metodi di cottura tradizionali.

Per perdere peso con la dieta chetogenica, bisogna consumare tutti quegli alimenti che abbiano tantissimi grassi e proteine, quali oli vegetali, burro, uova, carne, pesce grasso, avocado, frutta secca e oleosa. I semi di lino e di zucca, le verdure quali cipolle, peperoni, olive, noci di cocco sono assolutamente consigliate e raccomandate.

Ecco un esempio di menù della dieta chetogenica:

Colazione: caffè e yogurt greco

Spuntino: due pezzi di parmigiano

Pranzo: petto di pollo alla piastra e insalata mista

Merenda: 5 noci

Cena: orata al forno e spinaci

Dieta chetogenica: miglior integratore naturale

La dieta chetogenica dei 21 giorni, per ottenere maggiori benefici e risultati, si può supportare con un buon integratore e il migliore, al momento, tra i tanti in commercio, è Piperina & Curcuma Plus, un prodotto in compresse che aiuta a perdere peso. Un integratore della linea Natural Fit, quindi di origine italiano, consigliato da esperti e consumatori. E’ considerato attualmente il miglior integratore naturale per dimagrire grazie ai benefici riscontrati e alla totale sicurezza.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore a base naturale che accelera il metabolismo aiutando a dimagrire in poco tempo, brucia le calorie in eccesso, sazia ed evita di abbuffarsi ai pasti principali. Ha proprietà depuranti e disintossicanti che aiutano a mantenere la forma fisica a lungo.

piperina & Curcuma Plus è notificato al Ministero della Salute e adatto a tutti coloro che vogliono perdere peso in modo naturale e sano. Non è indicato alle donne in gravidanza o a chi ha problemi a livello gastrointestinale. Non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si compone di ingredienti naturali, come

Piperina : si trova nella capsaicina, presente nel pepe nero che stimola il metabolismo aiutando a perdere peso in maniera rapida

: si trova nella capsaicina, presente nel pepe nero che stimola il metabolismo aiutando a perdere peso in maniera rapida Curcuma : una spezia molto usata nella cucina orientale, ha proprietà depuranti e disintossicanti, elimina le scorie e le tossine in eccesso

: una spezia molto usata nella cucina orientale, ha proprietà depuranti e disintossicanti, elimina le scorie e le tossine in eccesso Silicio Colloidale: potenzia gli effetti dei due ingredienti principali, oltre a proteggere la pelle, i tendini e anche le ossa

Si consiglia di assumerne una compressa prima dei pasti insieme a un bicchiere d’acqua abbondante.

Piperina & Curcuma Plus non si può ordinare nei negozi fisici o e-commerce, in quanto è un prodotto originale ed esclusivo. Per ordinarlo è sufficiente cliccare sul sito ufficiale. L’integratore è in promozione al costo di 4 confezioni per 49€ invece di 196€ con la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua con Paypal, la carta di credito oppure in contrassegno, quindi in contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.