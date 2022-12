Dieta chetogenica: benefici, chi può seguirla e rimedi naturali

Con la dieta chetogenica è possibile tornare in forma rapidamente grazie al processo di chetosi che si attiva e a una riduzione dei grassi in eccesso.

In seguito alle abbuffate e ai piatti delle feste ricchi di grassi, bisogna poi cercare di seguire un regime dimagrante per tornare in forma. Tra i vari schemi dimagranti, la dieta chetogenica è un regime indicato poiché permette di ridurre i carboidrati. Scopriamo insieme il suo funzionamento e come integrarla con un rimedio naturale.

Dieta chetogenica

Uno dei regimi alimentari maggiormente gettonati quando si tratta di perdere peso e dimagrire, proprio come spiegano i massimi esperti in questo settore. Tra i tanti regimi dimagranti, la dieta chetogenica è sicuramente indicata proprio perché si fonda su uno schema dove è bandito il consumo di carboidrati a fonte di quantità di cibo ricco di proteine, quindi proteico.

In questo regime l’apporto calorico è così suddiviso:

5% di carboidrati,

20% consiste di proteine,

mentre il 75% è per i grassi.

Con un apporto di carboidrati ridotto o del tutto assente, si porta l’organismo a entrare nello stato di chetosi, da cui il nome di dieta chetogenica. Un regime del genere consente di dimagrire velocemente proprio perché si eliminano i carboidrati aggiungendo più proteine.

Un regime di questo tipo non è da considerarsi iperproteico, quindi ricco di proteine, ma è una dieta che prevede un basso consumo di zuccheri. Si riesce a smaltire i chili in eccesso in breve tempo proprio perché ha un effetto saziante e riduce l’appetito anche grazie al fatto che si consumino i grassi giusti.

Ovviamente come in tutti i regimi dimagranti, è consigliato farsi seguire sempre da un esperto o ntrizionista che sicuramente cercherà di capire quale sia lo schema maggiormente indicato per ognuno. Va comunque seguita per un tempo limitato, non inferiore alle tre settimane in modo da perdere gli obiettivi di peso prefissati.

Dieta chetogenica: chi può seguirla

Dal momento che la dieta chetogenica si basa su un metodo che metabolizza le riserve di grasso messe da parte per usarle come dispendio e fonte energetica, si consiglia soprattutto a chi ha una massa grassa alquanto elevata. Si chiama in questo modo proprio perché va a produrre corpi chetonici che usano le riserve di zucchero aiutando così a dimagrire.

Non è un regime che dà effetti collaterali o produce danni al fisico, ma semplicemente va seguita sempre su controllo di un esperto. Durante la fase iniziale si vanno a perdere molti sali minerali che devono poi essere integrati in un secondo momento con l’alimentazione e anche l’acqua. Un regime dimagrante che non fa avvertire lo stimolo della fame.

Bastano anche solo tre giorni affinché il corpo entri in uno stato di chetosi e non bisogna sgarrare, altrimenti si corre il rischio di perdere i risultati e i benefici che è possibile ottenere. Permette di rimodellare la silhouette e di perdere peso soprattutto nei punti critici come l’addome, i fianchi e anche i glutei.

Non è un regime che possono seguire tutti, soprattutto chi ha determinate patologie come il diabete non dovrebbe seguirla.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.