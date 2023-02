Dieta chetogenica: funzionamento e benefici

Per tornare in forma ci sono regimi dimagranti e stili alimentari che possono aiutare. Tra i tanti che stanno ottenendo grande successo, vi è la dieta chetogenica, un regime che sfrutta il meccanismo di chetosi per riuscire a perdere peso. Vediamo come funziona e che cosa include nell’alimentazione.

Dieta chetogenica

È considerata uno dei regimi dietetici maggiormente popolari e diffusi cercando in Internet, anche perché la dieta chetogenica è seguita da molti personaggi internazionali come Halle Berry e Jennifer Lopez proprio per i benefici che dona nel momento di perdere i chili in eccesso e, quindi, riuscire a dimagrire in modo naturale e sano.

Si definisce come una dieta ricca di tantissimi grassi e povera di carboidrati di cui è bene consumarne soltanto 25-30 grammi al giorno. Durante questo regime alimentare, l’apporto calorico giornaliero deve essere così suddiviso:

– 45-60% carboidrati

– 10-12% proteine

– 20-35% grassi.

Dal momento che sono diverse le diete del genere, alcuni programmi sono meno restrittivi con una percentuale di grassi e proteine suddivisa tra il 60 e il 35%. L’assunzione, il consumo dei carboidrati è ridotto proprio per indurre l’organismo a entrare nello stato di chetosi, da qui il nome di dieta chetogenica, appunto.

Per entrare nello stato di chetosi, il corpo necessita di consumare alimenti che sono ricchi di grassi, quindi nella dieta chetogenica sono consentiti: strutto, burro, formaggi stagionati e yogurt greco. Si consumano poi alimenti grassi come l’avocado, frutta secca a guscio come mandorle e noci, ma anche semi di zucca, di girasole, ecc.

Non esiste una sola dieta chetogenica, ma varie che si basano su porzioni diverse dei nutrienti, insieme a un aumento del consumo di carboidrati con anche formule che si divergono per quanto riguarda lo stile alimentare vegetariano o vegano dove ai cibi di origine animale si sostituiscono quelli di vegetali.

Dieta chetogenica: benefici

Le varianti della dieta chetogenica hanno tutte un obiettivo in comune, ovvero cercare di ridurre il consumo di carboidrati portando così il corpo a usare i grassi come combustibile con l’obiettivo di perdere rapidamente peso. Riducendo l’apporto di glucosio, il corpo comincia a bruciare grassi producendo molti più chetoni.

Non appena i chetoni nel sangue raggiungono un buon livello, si entra nello stato di chetosi che comporta una perdita veloce di grassi e quindi di dimagrimento. Proprio attraverso il processo di chetosi che innesca, permette di smaltire le calorie in eccesso e dimagrire più in fretta proprio perché si assumono meno grassi rispetto al necessario.

Il consumo in quantità minore di determinati alimenti rinunciando ad alcuni ch sono tipici della dieta mediterranea come il pane e la pasta, aiuta a mettere in atto un meccanismo noto come chetosi che permette di sopperire al senso di fame permettendo così di dimagrire in tempi brevi eliminando il grasso corporeo in eccesso.

Come tutti i regimi alimentari, anche la dieta chetogenica necessita di consigli e pareri da parte di personale esperto. Oltre a ridurre l’appetito, migliora anche l’umore garantendo quindi un benessere, non solo fisico, ma anche psicologico. Permette di perdere il grasso che si localizza nei punti critici come addome, glutei e anche fianchi, oltre a essere particolarmente consigliata nella lotta all’obesità.

Dieta chetogenica: integratore naturale

Per riuscire a ottenere un fisico snello, oltre a una alimentazione adeguata, come quella consigliata della dieta chetogenica, è bene anche aggiungere al proprio schema un buon integratore come Spirulina Ultra che permette di agevolare il percorso di dimagrimento grazie agli ingredienti naturali al suo interno.

Questo integratore permette, infatti di smaltire i grassi e calorie in eccesso, ridurre l’apporto calorico quotidiano, velocizza il metabolismo aiutando così a perdere peso rapidamente. Diminuisce il senso di fame evitando di abbuffarsi eccessivamente, oltre a favorire una buona digestione e attività intestinale depurando l’organismo.

Oltre ad essere l’integratore naturale più abbinato nelle diete è anche notificato come sicuro e attendibile anche dal ministero della salute.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una soluzione naturale che si compone di principi attivi che non causano controindicazioni o effetti collaterali come l’alga spirulina che blocca l’adipe in eccesso evitando che si depositi e la gymnema, una erba molto importante perché placa l’appetito e stimola il metabolismo di carboidrati e lipidi. Sono due componenti che aiutano a tornare in forma senza eccessi.

Gli esperti consigliano di assumere due compresse al giorno prima dei pasti principali per riuscire ad agire subito accompagnandolo a un bicchiere d’acqua.

Un integratore come Spirulina Ultra, per la sua formula esclusiva e per non essere preda di imitazioni o truffe, necessita di essere acquistata soltanto sul sito ufficiale del prodotto cliccando qui per approfittanre dell’offerta di 4 confezioni al costo di 49,99€ invece di 200€ con pagamento alla consegna tramite contrassegno in contanti, Paypal o anche carta di credito al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.