Dieta: come perdere peso nei punti giusti

L’addome, i fianchi, ma anche le cosce sono alcuni dei punti maggiormente critici del corpo femminile e riuscire a perdere peso in queste zone può essere difficile. Seguire la giusta dieta permette di dimagrire nei punti giusti in modo da avere un fisico tonico e snello con esercizi mirati e specifici. Scopriamo come fare.

Dieta e perdita peso punti giusti

Riuscire a dimagrire soltanto in alcuni punti considerati critici, come le gambe, le cosce e l’addome non è del tutto impossibile se si segue la dieta giusta che possa aiutare a tornare rapidamente in forma. Perdere peso soltanto in alcune parti del corpo, lasciando da parte le altre, per quanto non impossibile, è comunque fonte di dubbio e di perplessità.

L’organismo, nel momento in cui è in deficit calorico, a causa di alcuni nutrienti che non si integrano nel programma dietetico, va ad attaccare i depositi di grasso ovunque si trovino. Per riuscire ad avere una silhouette e perdere così peso nei punti giusti che sono quelli dove si annidano maggiori depositi di grasso, è molto importante tonificare la muscolatura per avere un aspetto più tonico e snello.

Nel momento in cui si decide di seguire una dieta, il corpo comincia ad attaccare le riserve di grasso e a eliminare i liquidi in eccesso che scompaiono già nei primi giorni. Nella prima fase e parte del proprio programma alimentare si perde parecchio peso proprio per via dei liquidi in eccesso che si trovano un po’ dappertutto nei tessuti.

I grassi e i chili di troppo che si accumulano nella pancia e nei fianchi sono i primi ad andarsene, a venire eliminati anche perché considerati quelli maggiormente facili da smaltire. La zona del petto, delle braccia e dei glutei risulta essere molto difficile dal momento che si ha bisogno di lavorare molto sull’attività fisica con esercizi che siano mirati e specifici.

Dieta per i punti giusti

Il corpo maschile e femminile sono molto diversi anche per quanto riguarda la localizzazione del grasso e dei depositi di adipe, per cui la dieta cambia molto da un sesso all’altro proprio in base a questi fattori. Per esempio, gli uomini tendono a ingrassare soprattutto nel girovita, per un fisico a mela, mentre le donne nelle zone come i fianchi, i glutei e l’addome in una conformazione a pera.

Quando si inizia a perdere peso, gli uomini cominciano a diminuire i centimetri nella zona dell’addome, mentre le donne nel seno, nelle braccia, ma anche in viso o nella parte inferiore delle gambe. Nel periodo della menopausa le donne cominciano a ingrassare soprattutto sulla pancia che risulta essere molto difficile da smaltire.

Quando si segue una dieta, oltre a un regime e alimenti sani, è fondamentale seguire e fare esercizi che siano ben mirati in modo da dimagrire nei punti giusti. L’attività fisica permette, non solo di bruciare massa grassa, ma anche di tonificare la massa muscolare magra in modo da riuscire a ottenere un corpo slanciato e ben modellato.

Oltre alla bilancia, uno strumento importante è il centimetro in modo da verificare la circonferenza del girovita, delle braccia, dell’addome, ma anche delle cosce. Man mano che si riesce a perdere peso si nota anche una diminuzione dei centimetri, un ulteriore segnale del fatto che la dieta stia procedendo nel modo giusto.

Dieta per i punti giusti: integratore naturale

