Dieta d’inverno: come affrontare il freddo e le festività

La dieta d'inverno permette di perdere peso, ma anche superare le avversità e il gelo del periodo con alimenti che riscaldano e stimolano il metabolismo.

L’inverno sta per giungere e con esso significa anche andare incontro al freddo e alle basse temperature. Per questa ragione, è molto importante consumare gli alimenti adatti per la dieta d’inverno in modo da contrastare il freddo e affrontare le feste nel modo migliore possibile aggiungendo anche un buon integratore.

Dieta d’inverno

In questo periodo dell’anno, con l’inverno che sta per giungere e con esso anche alcuni malanni tipici di stagione, è bene seguire una alimentazione maggiormente adatta per affrontare le temperature maggiormente rigide dell’anno. Oltre al fisico, anche la pelle tende a risentirne in quanto appare più ingrigita e spenta e una dieta d’inverno è perfetta per maggiori benefici.

Per contrastare la rigidità del clima e quindi mantenersi in forma, anche in vista delle festività, è importante nutrirsi in maniera adeguata, cercando di proteggersi sia dall’esterno che dall’interno. Quando le temperature sono particolarmente rigide, oltre a mantenersi al caldo con sciarpe e berretti, si possono scegliere piatti e cibi adatti per sentire meno il freddo.

Una dieta equilibrata e sana, oltre che bilanciata è molto utile da seguire durante la stagione invernale dal momento che aiuta sia a ristorarsi che combattere gli effetti negativi del gelo e delle temperature rigide della stagione. Alcuni alimenti sono maggiormente indicati di altri da consumare in questo periodo dell’anno.

Seguire la dieta d’inverno è utile e importante, non solo, per quanto riguarda le temperature del periodo e cercare di fronteggiarle, ma anche per riuscire ad arrivare alle festività in forma smagliante evitando così di eccedere nei bagordi e stravizi. Uno schema alimentare adatto per non ingrassare durante le feste e mantenersi lo stesso in salute.

Dieta d’inverno: come fare

L’inverno non incide soltanto sul fisico, ma anche sulla pelle che appare arida e spenda mostrando qualche segno d’invecchiamento in più. Per combattere il freddo, la dieta d’inverno aiuta a stare in forma ed evitare di andare incontro a malesseri, come le influenze e i raffreddori che sono tipici del periodo.

Nella dieta d’inverno è bene consumare alimenti quali agrumi, pomodori e kiwi, insieme ai carciofi, il radicchio e le prugne secche che si possono consumare come snack sia a metà mattina che nel pomeriggio. I cibi permettono di aiutare il fegato a funzionare bene nel modo migliore possibili.

Un posto molto importante nell’alimentazione occupano le carote che sono fondamentali per stimolare la funzionalità epatica. Ci sono poi alimenti che considerati anti-freddo, tra cui i cavoli, le verze, i broccoli, che si possono consumare anche come centrifugati o frullati da consumare a colazione al mattino o come contorno. Il consumo crudo di questi ortaggi permette di migliorare la digeribilità.

I cereali come il farro che sono ricchi di fibre sono particolarmente indicati dal momento che aiutano a riscaldarsi. Inoltre, sono particolarmente indicati da consumare in zuppe e minestre nella dieta d’inverno. Condire i vari piatti con le spezie aromatiche permette di mantenersi in forma e lo zenzero stimola sia la circolazione, ma anche il riscaldamento corporeo.

