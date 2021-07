Dieta Dash: come funziona la dieta dei vip

La Dieta Dash, attraverso un programma semplice e flessibile, controlla l'ipertensione e favorisce la perdita di peso. Scopriamo come funziona.

La Dieta Dash è un programma alimentare flessibile ed equilibrato, grazie al quale curare o prevenire l’ipertensione attraverso alimenti genuini e facilmente reperibili. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta dei vip.

Dieta Dash

Nella maggior parte dei casi, il metabolismo lento è la prima causa di aumento di peso. Tale condizione è la conseguenza di una serie di fattori, a volte collegati tra di loro, altre volte, totalmente sconnessi. Alla base, in ogni caso, un’alimentazione poco, o per nulla sana, affatica l’organismo che, in questo modo, non riesce più a funzionare correttamente. L’aumento di peso è una delle tante conseguenze più drammatiche poiché legato ad una serie di problemi di salute importanti. Perdere peso è, dunque, essenziale per restare in salute.

Scientificamente nota come “Approcci dietetici per fermare l’ipertensione”, la Dieta Dash, che nelle ultime settimane è seguita anche da moltissimi personaggi dello spettacolo, è perfetta per la perdita di peso, ma il suo programma bilanciato è fondamentale per migliorare le condizioni di salute generali della persona che la segue.

Dieta Dash: funzionamento

Al contrario di moltissime altre diete, altrettanto efficaci, ma non utili ai fini dell’obiettivo che ci si prefissa con la Dieta Dash, questa dieta prevede un programma flessibile ed equilibrato, ricco di alimenti salutari alla portata di tutti, grazie ai quali proteggere la salute del cuore e preservare, in questo modo, il benessere psicofisico del proprio organismo.

Facile da seguire, priva di schede e programmi prestabiliti, la Dieta Dash è ricca di frutta, verdura e cereali integrali, prevede la consumazione di latticini privi di grasso o a basso contenuto di grassi, legumi, in modo particolare fagioli, frutta secca, in modo particolare noci, pesce e pollame. Chi segue la Dieta Dash dovrà limitare il consumo di alimenti ricchi di grassi saturi, come carni grasse e latticini interi.

Se si decide di seguire la Dieta Dash, si dovranno prediligere:

alimenti ricchi di potassio, magnesio, proteine, fibre e calcio

cibi poveri di grassi saturi

alimenti poveri di sodio

