Dieta dei 10 giorni prima di Natale: consigli e rimedi naturali

Per essere in forma e mantenere il peso corporeo prima delle feste, la dieta dei 10 giorni aiuta a non abbuffarsi ed evita di eccedere con i pasti.

Mancano esattamente 10 giorni alla vigilia di Natale che fa rima con ingrasso per via dei tanti piatti e leccornie che si consumeranno in questi giorni. Per riuscire a stare in forma, la dieta dei 10 giorni aiuta a non ingrassare ed evitare di abbuffarsi troppo. Vediamo come seguirla e i consigli per evitare danni al fisico.

Dieta dei 10 giorni prima di Natale

Natale sta per arrivare e con questa festa iniziano anche tutti i banchetti e le cene con amici, colleghi e parenti a base di ogni piatto, leccornia. Dal cotechino allo zampone passando per le lasagne e gli agnolotti, sono tantissimi i piatti che ogni famiglia prepara e porta in tavola per l’occasione per festeggiare insieme.

Inutile negare che Natale e i festeggiamenti fanno rima con chili e calorie che tendono ad accumularsi e depositarsi nei punti maggiormente critici, come addome, fianchi e cosce. per arrivare in forma ai festeggiamenti e mantenere il proprio fisico, la dieta dei 10 giorni, quindi da cominciare a partire dal 15 del mese corrente è perfetta.

Il problema non è mettersi a dieta, quindi cercare di consumare piatti meno calorici e maggiormente equilibrati, quanto cominciare a giocare d’anticipo e quindi iniziare il regime dimagrante molto tempo prima per farsi trovare pronti al momento. In questo modo ci si mantiene in forma mantenendo il proprio peso senza eccedere o stravizi vari.

Nei 10 giorni che precedono il Natale risulta difficile riuscire a mantenere il fisico in forma e stare a dieta, in quanto si comincia con le cene di auguri e gli aperitivi. Non è complicato seguire alcune regole e cercare il giusto compromesso. Per esempio, se si ha in programma una cena, è consigliabile mangiare un pasto leggero a pranzo evitando il bis e non eccedendo troppo con le bevande e gli alcolici.

Dieta dei 10 giorni prima di Natale: consigli

Riuscire a non eccedere o concedersi vizi a Natale è pressoché impossibile, ma risulta molto importante cercare di mantenere un certo equilibrio soprattutto a tavola onde evitare di ingrassare troppo. Seguire la dieta dei 10 giorni che precedono le feste può aiutare a eliminare alcuni stravizi ed evitare di accumulare chili in eccesso.

Si può cominciare la giornata con una colazione che sia sana e abbondante a base di proteine che diano l’energia giusta. Per pranzo meglio optare per un secondo con contorno magari di verdure e per la cena un pasto completo nel caso si uscisse con gli amici per gli auguri natalizi.

Per mantenere il proprio peso ed evitare di ingrassare durante le cene prenatalizie, gli esperti del settore consigliano di mangiare un po’ di tutto, ma senza esagerare, soprattutto con l’alcol. Poco prima della cena o dell’evento a cui presenziare, meglio gustare della frutta o verdura accompagnata da della carne bianca o pesce bianco.

Digiunare non è mai la soluzione adatta, anzi, si rivela errata la maggior parte delle volte, considerando che poi si corre il rischio di esagerare con i piatti arrivando ad abbuffarsi. Un minestrone di verdura a pranzo è l’ideale dal momento che questi alimenti apportano fibre e proteine al tempo stesso. Molto importante associare alla dieta anche attività fisica da fare sia dentro che fuori per mantenersi in forma.

Dieta pre natalizia: miglior integratore

Considerando che a Natale si accumulano chili in più, si consiglia di associare alla dieta pre natalizia un piccolo aiuto, quindi un supporto alimentare in compresse che possa mantenere il peso corporeo. Tra i tanti, il migliore è Supremo Slim 5, studiato da esperti del settore che aspira a una perdita di peso molto importante.

Un integratore che permette di prendersi cura del proprio aspetto e della forma fisica in modo naturale. Si chiama in questo modo dal momento che al suo interno si trovano ben cinque componenti naturali che non hanno controindicazioni o effetti collaterali e che influiscono sul dimagrimento e la perdita dei chili in eccesso.

Grazie ai benefici e alla mancanzaz di controindicazioni, è definito come il miglior integratore dimagrante del momento

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Supremo Slim 5 ha proprietà drenanti e detox, quindi drena e pulisce l’organismo da scorie e tossine in eccesso. Stimola il metabolismo dei lipidi riducendo il loro apporto insieme ai grassi; blocca la fame in modo da saziarsi e non eccedere troppo ai pasti e aiuta a regolarizzare la motilità e il transito dell’intestino.

Non ha componenti chimici, ma solo a base naturale, tra cui la cannella che elimina i liquidi in più dal momento che ha un forte potere drenante; il guaranà che stimola il processo metabolico affinché sia più rapido; gymnostemma che riduce i carboidrati e gli zuccheri; glucomannano che agevola la funzione dell’intestino e infine la betulla che drena e combatte la cellulite.

Si consiglia di assumerlo prima di pranzo e cena per saziarsi e bloccare subito i morsi della fame da diluire in un bicchiere d’acqua.

Siccome è originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi o siti di e-commerce, ma il consumatore interessato può collegarsi al sito ufficiale del prodotto, inserire le informazioni personali nel modulo e inviarlo. Supremo Slim 5 è in offerta al costo di 49€ per una confezione invece di 69 con altre offerte di cui approfittare. Si paga con modalità quali Paypal, la carta di credito e il contrassegno, quindi contanti al corriere alla consegna della merce.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.