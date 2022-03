Dieta dei 40 anni: come perdere peso naturalmente

Il consumo di cibi antiossidanti quali mirtilli, ciliegie, ma anche spinaci, insieme a un cambio delle proprie abitudini nella dieta per tornare in forma

Avere una forma discreta è il desiderio di ogni donna, ma quando si arriva all’età di 40 anni risulta difficile dal momento che subentrano altri fattori. Riuscire a dimagrire a 40 anni non è facile, ma se si seguono i giusti consigli e si presta attenzione alla dieta, si possono ottenere risultati importanti e stare bene.

Dieta dei 40 anni

I 40 anni sono una età che può spaventare molte donne dal momento che si entra nel club degli “anta” con una serie di svantaggi e vantaggi che ciò comporta al fisico. Sono tantissimi i cambiamenti che le donne vivono intorno a questa fascia d’età, a cominciare dal fisico e per questa ragione seguire una dieta è la soluzione adatta per migliorarsi.

Il corpo comincia a subire dei piccoli cambiamenti. Il metabolismo non funziona nello stesso identico modo di quando si ha 30 anni e tende a rallentare in questa fase, con gli accumuli adiposi che tendono a depositarsi nei punti critici, per cui riuscire a perdere peso è molto più difficile e complicato.

Per quanto sia difficile, non è assolutamente impossibile dimagrire a 40 anni. La cosa importante è cercare di mantenere una alimentazione che sia sana e ben bilanciata. Una alimentazione a base di cibi ben equilibrati è sicuramente il segreto di una buona forma fisica, ma anche di un benessere che riguarda anche altri aspetti in modo da stare bene sotto ogni punto di vista.

All’età dei 40 anni, il livello degli estrogeni tende a diminuire, l’appetito e il metabolismo aumentano. Per seguire una dieta intorno a questa età, è bene cominciare a cambiare le proprie abitudini alimentari. Una donna che conduce uno stile di vita sedentario necessita di circa 1800 calorie al giorno, mentre per chi pratica attività fisica ne sono necessarie almeno 2200.

Dieta dei 40 anni: consigli

Per poter dimagrire a 40 anni, è molto importante seguire una dieta, ma anche adottare delle buone abitudini. Fondamentale nel proprio percorso di dimagrimento, cercare di evitare il fumo, le bevande alcoliche, i troppi zuccheri e grassi e praticare un po’ di attività fisica in modo da mantenersi in forma nel tempo.

Per poter ottenere i risultati sperati, è bene nutrirsi di alimenti che siano ricchi di antiossidanti, in modo da proteggere dall’invecchiamento. I mirtilli, i lamponi, le more, le ciliegie, ma anche spinaci e peperoni, zucca sono tutti cibi che è necessario portare in tavola dal momento che possiedono proprietà antinfiammatorie e antivirali.

Non bisogna poi dimenticare di aggiungere alla dieta delle spezie, come la curcuma, ottima per insaporire i piatti,m ma anche perché permette di espellere le tossine in eccesso, oltre a prevenire diabete, sindrome metabolica e stress cronico. Molto importante idratarsi bevendo almeno due litri di acqua al giorno e consumare anche tè verde, ingrediente di un integratore quale Aloe Vera Slim da associare al regime dimagrante.

Si consiglia di mangiare di tutto, ma in piccole dosi, senza esagerare con le porzioni e le quantità. In questo modo è possibile tagliare le calorie senza troppi sforzi ed evitare così di ingrassare. Per rimanere attivo, il metabolismo necessita di cinque pasti al giorno così suddivisi: i carboidrati per la colazione e il pranzo, mentre a cena sono consigliate proteine magre. Si raccomanda il consumo di frutta e verdura e optare per cotture light, al vapore, bollite oppure al forno.

Dieta dei 40 anni: miglior integratore

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

