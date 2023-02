Dieta dei 40 anni: quante calorie e quali alimenti assumere

La dieta dei 40 anni varia sia per uomini che per donne e dipende da una serie di fattori, compreso le calorie da assumere quotidianamente.

Intorno ai 40 anni, il corpo delle donne e degli uomini va incontro a grandi cambiamenti che possono influire anche sul fisico. Per tenersi in forma, seguire la dieta dei 40 anni aiuta a dimagrire, ma bisogna fare attenzione perché ci sono delle differenze tra l’alimentazione e le calorie della donna e dell’uomo. Vediamo come impostarla e cosa mangiare.

Dieta dei 40 anni: calorie

Nel momento in cui si raggiunge la soglia degli anta, è bene introdurre nella propria dieta dei 40 anni, le giuste calorie e alimenti adatti. Il fabbisogno calorico tende a variare per una serie di fattori che riguardano, non solo lo stile di vita, ma anche il sesso. Infatti, per uomini e donne, le calorie sono diverse da assumere lungo il corso della giornata.

Le donne tendono ad aumentare di peso in questa fase, anche complice l’avvicinarsi della fase della menopausa che comporta una serie di sintomi e disturbi che si possono contrastare con la giusta alimentazione. I livelli degli estrogeni diminuiscono e si ha anche un aumento del peso complice anche il metabolismo che non lavora nel modo giusto.

Per quanto riguarda il sesso femminile, nella dieta dei 40 anni le calorie non dovrebbero superare le 1800 al giorno in caso di vita maggiormente sedentaria. Le cose e i valori cambiano qualora si praticasse una vita più dinamica e si facesse anche attività fisica dove inevitabilmente le calorie vanno ad aumentare arrivando a circa 2200 giornaliere.

Non solo per le donne, ma anche per gli uomini il metabolismo, superato i 40 anni, tende a rallentare, per cui riuscire a dimagrire risulta essere meno semplice del previsto. In caso di un uomo, le calorie sono molto di più, anche per una questione di conformazione fisica. Infatti, un uomo di 40 anni necessita di 2400 calorie in caso di vita sedentaria e di 2800 per attività sportiva.

Dieta dei 40 anni: alimenti

Oltre alle calorie, quindi al fabbisogno calorico che varia dal sesso femminile al maschile, anche in base a una vita più o meno sedentaria, ci sono anche dei cambiamenti per ciò che riguarda l’alimentazione. La dieta dei 40 anni per entrambi i sessi deve essere ben bilanciata, ma non restrittiva e correlata anche da attività fisica.

Per una donna di 40 anni, il regime alimentare dovrebbe essere composto da grassi sani come semi e avocado che fanno bene in linea generale, oltre agli Omega 3 contenuti nel pesce. Le proteine magre come uova, legumi, ma anche carne bianca e fagioli sicuramente aiutano. Non possono poi mancare porzioni moderate, il giusto consumo di fibre e una attenzione ai carboidrati come zuccheri, pane e pasta.

Per quanto riguarda il sesso maschile, nella dieta dei 40 anni bisognerebbe seguire e consumare un regime che si basi sul consumo di carni magre e pollame da cucinare senza l’uso di grassi saturi, quindi delle erbe aromatiche o limone sono sicuramente l’essenziale. Un uomo, intorno a questa età, va maggiormente incontro a malattie cardiache e colesterolo, per cui deve essere un regime che eviti e prevenga alcuni rischi.

Si tende a preferire prodotti caseari come latticini che abbiano pochissimi grassi e bisogna anche ridurre gli alimenti che sono causa di colesterolo. Bisogna poi scegliere alimenti ricchi di fibre che aiutino a perdere peso, insieme anche a tantissima acqua che previene la disidratazione. Molto importante ridurre poi il consumo di alcolici.

