Dieta dei 60 anni: come dimagrire in menopausa

Dieta dei 60 anni: come dimagrire in menopausa

Dieta dei 60 anni: come dimagrire in menopausa

Con la dieta dei 60 anni, quindi in fase menopausa, si consumano alimenti ricchi di calcio e proteine come pesce e uova per dimagrire in salute.

In alcune fasi della vita, riuscire a dimagrire può essere alquanto difficile poiché entrano in gioco determinati fattori. Nella fase della menopausa è facile prendere peso e difficile riuscire a eliminarli. Per poter dimagrire, la dieta dei 60 anni è un regime particolarmente bilanciato per poter smaltire i chili e ottenere così una buona salute.

Dieta dei 60 anni

All’età di 60 anni, quindi in piena fase della menopausa, riuscire a perdere peso è molto difficile. In questa fase si assiste a una serie di cambiamenti riguardanti gli ormoni e il metabolismo che inevitabilmente portano a un aumento di peso. Per riuscire a poter dimagrire, la dieta dei 60 anni è il giusto regime da seguire.

Con l’avanzare dell’età, il dispendio energetico tende a diminuire anche a causa del metabolismo basale e di una riduzione anche dell’attività fisica per cui finisce che si accumulino chili in più sul fisico. Si hanno meno energie con la massa magra che diminuisce e anche il fabbisogno di calorie. Seguire un regime vario è essenziale perché permette di mantenersi in buona salute.

Solitamente in questo periodo si tende a seguire un regime alquanto monotono che bisogna cercvare di variare provando ad assumere pasti maggiormente leggeri e ipocalorici. Non bisogna poi mancare gli alimenti e cibi ricchi di calcio come il latte e i suoi derivati dal momento che aiutano a rafforzare le ossa evitando di andare incontro all’osteoporosi.

Seguire poi una dieta in questa fase è importante, non solo per eliminare i chili in più, ma anche per acquisire un giusto regime alimentare per questa età. Inoltre, l’alimentazione ha un ruolo importante proprio perché permette di gestire nel modo migliore i sintomi dovuti alla fase della menopausa che è molto delicata e sensibile.

Dieta dei 60 anni: consigli

Per poter perdere peso, nella dieta dei 60 anni diventa importante seguire alcune regole e modificare un po’ il proprio regime alimentare. in questa fase di menopausa si va a diminuire l’apporto calorico degli alimenti andando ad aumentare un po’ l’attività fisica in modo da bilanciare sia una buona alimentazione che il movimento per dimagrire in salute.

Gli esperti raccomandano di consumare secondi piatti e molte proteine proprio perché sono in grado di dare il giusto nutrimento di cui il fisico ha bisogno in questa fase. Sono consigliati sia piatti a base di pesce e di uova, ma anche tantissimi legumi e cereali per fare il pieno di fibre e migliorare così l’attività intestinale.

Sono altrettanto raccomandate 5 porzioni giornaliere di frutta e verdura, facendo attenzione a evitare quella che è troppo ricca di zuccheri. Basta anche prestare particolare attenzione ai condimenti: un filo d’olio extravergine d’oliva o del succo di limone sono sufficienti per un piatto come l’insalata.

Una alimentazione di tipo mediterraneo è l’ideale da seguire nella dieta dei 60 anni poiché fornisce al corpo tutti gli elementi e nutrienti di cui ha maggiormente bisogno soprattutto in questa fase. Altrettanto importante consumare verdure come broccoli e cardi che sono ricchi di calcio, così come i mandarini e le arance per la vitamina C. Il pesce andrebbe consumato almeno una volta a settimana soprattutto platessa e merluzzo, sia congelato che fresco.

Dieta dei 60 anni: integratore

Considerando che seguire un percorso dimagrante non è semplice a nessuna età, intorno ai 60 anni si hanno maggiori difficoltà dal momento che si va incontro a squilibri ormonali che ne compromettono la buona riuscita. Per ottenere ottimi risultati, alla dieta dei 60 anni si abbina un integratore come Spirulina Ultra che permette di agevolare lo smaltimento dei chili in più.

Questo supporto alimentare, in compresse, a base di elementi naturali permette di stimolare il metabolismo e di eliminare i grassi, di bruciare le calorie anche nella fase del riposo migliorando l’assimilazione digestiva degli alimenti. Controlla la fame permettendo di non abbuffarsi e di mantenere la forma a lungo.

Questo integratore che si compone di elementi naturali è privo di controindicazioni o effetti collaterali che aiutano a perdere peso in modo salutare. All’interno si trovano ingredienti quali l’alga spirulina che porta il nome del prodotto che va ad attaccare i depositi di adipe in modo che non si accumulino e la gymnema che stimola il metabolismo di carboidrati e lipidi andando a evitare le abbuffate.

Grazie ai benefici è riconosciuto come il miglior integratore per la menopausa

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una o due compresse da assumere prima del pranzo o la cena sono la giusta posologia con un bicchiere d’acqua per cominciare a ottenere i primi risultati e benefici. Possono assumerlo tutti coloro che vogliono dimagrire in maniera sana e naturale.

Un integratore come Spirulina Ultra non si ordina nei negozi fisici o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto per essere certi di acquistare una formula originale ed esclusiva. Si compila il modulo con i dati attendendo la telefonata da parte dell’operatore che va a confermare l’ordine. In questo modo si usufruisce della promozione di 4 confezioni al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento da scegliere tramite Paypal, la carta di credito e contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.