Dieta dei 60 anni: come dimagrire in menopausa

La dieta dei 60 anni aiuta a perdere peso e dimagrire grazie a una alimentazione sana e a una maggiore attività fisica che aiuti a ridurre le calorie.

Le donne di 60 anni possono avere delle difficoltà a perdere peso durante questa fase della loro vita dal momento che subentrano alcuni fattori, quali la fase della menopausa, che possono essere di ostacolo. Seguire una dieta per stare bene ed eliminare i chili in più è possibile anche a questa età. Qui forniamo una serie di consigli su come dimagrire a 60 anni nonostante la menopausa e tutti i problemi che subentrano.

Dieta dei 60 anni

Con il passare dell’età, soprattutto quando si raggiunge la soglia dei 60 anni, riuscire a dimagrire e perdere peso non è facile anche perché il metabolismo tende a rallentare e si accumulano grassi che risulta difficile riuscire a smaltire. Molte donne possono ritrovarsi con una o due taglie in più, ma la giusta dieta e alcuni consigli possono aiutare a recuperare la forma fisica.

Prima di tutto, è bene mettere in atto delle accortezze e dei piccoli accorgimenti che possano aiutare, non solo a dimagrire, ma anche a dare benessere a tutto l’organismo. Molto importante, non solo nella dieta dei 60 anni, ma a tutte le età, bere molto dal momento che l’acqua è ricca di calcio e di nutrienti che rendono la pelle idratata e morbida.

Inoltre, è un ottimo spezza fame e sarebbe utile berne alcuni bicchieri prima dei pasti in modo da regolare la sazietà e non abbuffarsi eccessivamente. Molto importante far lavorare rapidamente il metabolismo cercando di evitare i pasti abbondanti a pranzo e al cena, ma fare dei piccoli spuntini durante il giorno in modo da smaltire le calorie accumulate.

Nella dieta dei 60 anni bisognerebbe inserire il giusto fabbisogno di carboidrati, grassi e proteine. Consumare alimenti ricchi di calcio e di ferro per prevenire patologie come l’osteoporosi e cercare di ridurre l’alcool, sebbene mezzo bicchiere di vino rosso a pranzo e cena sia assolutamente concesso e limitare il sale optando per erbe aromatiche o spezie quali curcuma che è anche l’ingrediente principale di un integratore come Piperina & Curcuma Plus.

Dieta dei 60 anni e menopausa

Dimagrire a 60 anni non è facile dal momento che ci sono alcuni fattori che emergono. Durante questa fase, si va incontro alla menopausa per cui tornare in buona forma può essere più complicato di quanto si pensi. Durante questo periodo, a causa della riduzione dei livelli di estrogeni, si va incontro a un aumento di peso e quindi seguire una dieta aiuta a smaltire le calorie che si sono accumulate.

Molto importante in questa fase cercare di muoversi di più aumentando la massa magra e quindi provare a condurre uno stile dinamico e meno sedentario. Un po’ di attività fisica, come una passeggiata al mattino, permette di aumentare la massa muscolare e perdere i chili in eccesso dovuti proprio al periodo della menopausa.

Oltre all’attività fisica, è anche importante abbinare una sana alimentazione. Nella dieta dei 60 anni bisognerebbe ridurre l’apporto calorico cercando di integrare nel proprio schema alimentare maggiori quantità di frutta, verdura, ma anche cereali che sono ricchi di fibre e regolano la motilità dell’intestino.

Nella fase della menopausa e nella dieta da seguire intorno ai 60 anni, bisogna consumare nutrienti ricchi di calcio come latticini, quali yogurt e formaggi magri, ma anche verdure a foglia verde come il cavolo, la vitamina D presente in pesce e uova. Considerando che, con la menopausa, si ha una diminuzione della produzione degli estrogeni, bisogna cercare di limitare il consumo di grassi saturi e optando per pesce azzurro e frutta secca a guscio.

Dieta dei 60 anni: integratore naturale

