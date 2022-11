Dieta dei 60 anni: come riattivare naturalmente il metabolismo

I cibi sani come legumi, le porzioni di frutta e verdura sono da inserire nella dieta dei 60 anni per dimagrire naturalmente.

Quando si raggiunge l’età dei 60 anni, riuscire a perdere i chili in eccesso non è affatto facile, poiché bisogna contrastare il rallentamento del metabolismo. Seguire la dieta dei 60 anni significa aggiungere al proprio regime dei prodotti e alimenti utili per eliminare l’adipe in eccesso e stimolare il metabolismo.

Dieta dei 60 anni e metabolismo

Verso il compimento dei 60 anni si va incontro un aumento dei chili di troppo per colpa del metabolismo che in questa fase tende a rallentare. Oltre al metabolismo, anche di squilibrio ormonali portano a un aumento di peso. Seguire la dieta dei 60 anni permette di essere in forma grazie ad alcune accortezze e abitudini che bisogna mantenere.

Con il passare degli anni, imparare a stare in forma diventa difficile proprio perché il metabolismo non funziona più come quando si hanno circa 20-25 anni. Tende a rallentare portando quindi a ingrassare maggiormente. Durante questo periodo, molte donne attraversano la fase della menopausa che comporta una riduzione degli estrogeni e un accumulo di grassi nella zona addominale.

Per riuscire a tornare in forma è necessario seguire e condurre una alimentazione ben bilanciata integrandola a un’attività fisica che sia adeguata per questa età. Ovviamente bisogna impegnarsi in maniera costante se si vogliono ottenere i giusti risultati.

Con il metabolismo che rallenta, riuscire a perdere peso diventa ancora più difficile. Seguire la dieta dei 60 anni significa non solo tornare in forma, ma anche liberarsi dall’adipe in eccesso e contrastare alcune problematiche che potrebbero essere gravi. Non è necessario sottoporsi a diete stressanti, ma basta seguire un percorso alimentare sano magari affidandosi a un esperto del settore.

Dieta dei 60 anni: cibi sani

Ci sono una serie di regole e di scelte ben mirate da seguire nella dieta dei 60 anni se si vuole dimagrire e accelerare così il processo metabolico. Ciò è possibile grazie all’introduzione di cibi sani che vanno a sostituire gli squilibri e gli eccessi delle cattive abitudini in termini alimentari.

Distribuire il cibo in 5 appuntamenti quotidiani che comprendono la colazione, il pranzo, la cena, ma anche gli spuntini di metà mattina e pomeriggio, aiuta a riequilibrare il metabolismo e quindi a dimagrire. È sufficiente consumare alimenti come cereali, frutta e verdura, ma anche legumi.

I cereali sono un pasto che non può mancare perché ricchi di fibre, ma permettono anche di irrobustire le ossa e i denti. Non bisogna poi dimenticare il consumo di frutta e verdura che sono ricche di nutrienti. Si consiglia di assumere la frutta lontano dai pasti, da alternare con la secca, quindi noci, nocciole che permettono di stabilizzare l’indice glicemico.

Meglio optare per pasta e riso integrali, pesce e latticini. Lo spuntino di metà mattina deve essere leggero in modo da non abbuffarsi troppo a cena. Quindi, è consigliabile consumare poco prima del pranzo delle carote oppure una mela o una manciata di mandorle. Una insalata a base di pomodoro, cetriolo insieme del tonno e a un po’ di formaggio magro è un giusto pasto da consumare a cena.

Dieta dei 60 anni: integratore

