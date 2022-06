Dieta dei liquidi: il regime per combattere la cellulite

Assumere centrifughe, zuppe, creme e succhi nella dieta dei liquidi permette di tornare in forma in breve tempo per l'estate e la prova costume.

Per tornare in forma in vista della prova costume e contrastare la cellulite, si può seguire un regime detox. Il migliore è la dieta dei liquidi che, attraverso il consumo di zuppe, centrifughe e frullati, permette di dimagrire ed eliminare i liquidi in eccesso in modo salutare e naturale, come consigliano anche tante star che la seguono.

Dieta dei liquidi

Le temperature calde di questi giorni sono sicuramente un anticipo dell’estate che sarà e soprattutto della prova costume che spaventa moltissimi. Per apparire nella forma migliore e per combattere anche un inestetismo come la cellulite, sono diversi i regimi alimentari che si possono seguire e uno dei migliori è sicuramente la dieta dei liquidi.

Un regime alimentare che, in poco tempo, massimo 2-3 giorni, permette di far perdere due o tre kg in eccesso. Una dieta lampo perfetta da seguire in vista dell’estate e della prova costume, ormai imminente. La dieta dei liquidi è seguita anche da molte star, compresa Romina Power che è arrivata a perdere fino a 6 kg in poco tempo.

Oltre a lei, la seguono anche altre dive oltreoceano, come Gwyneth Paltrow, Miranda Kerr, ecc., solo per citarne alcune con ottimi risultati e benefici. Una dieta leggera e fresca perfetta da seguire e cominciare nel periodo estivo utile a smaltire tutte le scorie e le tossine accumulate durante il periodo invernale.

Sono consigliati, come dice il nome di questo regime, cibi esclusivamente liquidi, come zuppe, centrifughe, succhi, ecc. Si consiglia di seguirla soltanto per un certo periodo di tempo, sempre su consiglio di un esperto del settore, proprio come ha fatto Romina Power. La funzione di questo regime è esclusivamente dimagrante, ma è utile anche per altri aspetti.

Dieta dei liquidi: programma

Un regime utile non solo al fine del dimagrimento e della perdita dei chili in eccesso, ma anche per tenere sotto controllo alcuni parametri metabolici, come la glicemia, la pressione sanguigna, i valori del colesterolo, ecc. La dieta dei liquidi funziona molto bene proprio perché ha una azione detox e disintossicante, oltre a eliminare i liquidi in eccesso che sono una delle cause della cellulite.

Si consiglia di seguirla soltanto per pochi giorni. Ottima prima dell’estate proprio per ritornare in forma in vista della prova costume. Considerata uno dei metodi maggiormente efficaci per perdere peso in modo sano e naturale. In questa dieta la frutta e la verdura sono concesse, ma bisogna fare attenzione a quale scegliere.

Le cipolle, i porri, le barbabietole, le verze sono l’ideale per preparare delle creme o delle vellutate da consumare a pranzo o cena. Per quanto riguarda la frutta, non sono ammesse la banana e l’albicocca. Si può consumare il caffè, ma senza zucchero, optando per un dolcificante come il miele. Il sale è bandito e per i condimenti si consiglia olio d’oliva, limone e aceto. Non bisogna dimenticare neanche di consumare almeno un litro e mezzo di acqua naturale al giorno.

Il sale, così come il brodo a base di dado vegetale, è vietato in questo regime, proprio perché ritenuto una delle cause principali della comparsa della cellulite e della ritenzione idrica. In seguito alla dieta dei liquidi dei tre giorni, si possono poi pian piano introdurre tutti gli altri alimenti che erano esclusi inizialmente, come patate, fave, piselli, ecc. per mantenere il peso che, con così tanta fatica, si è perso.

Dieta dei liquidi: miglior integratore

Alla dieta dei liquidi, per tornare in forma e combattere la cellulite, si può associare un integratore che ha tra i suoi componenti un ingrediente utile a disintossicare l’organismo. Si tratta di Aloe Vera Ultra, un supporto alimentare in vendita in compresse che permette di dimagrire in modo sano e salutare proprio grazie agli elementi naturali al suo interno.

Un integratore che sta ottenendo grandi consensi e benefici, come dimostrano gli stessi consumatori. Brucia le calorie e i grassi in eccesso, sazia, migliora il metabolismo favorendo una buona assimilazione selettiva e fase digestiva. Ha proprietà depuranti sia per il fegato, i reni e l’intestino per una forma fisica in tempi rapidi.

Oltre ad essere l’integratore naturale dimagrante più utilizzato, è anche notificato come sicuro e attendibile anche dal ministero della salute.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Raccomandato dagli stessi consumatori proprio perché si basa su componenti naturali che sono privi di elementi dannosi e controindicazioni, come l’aloe, le cui foglie stimolano il metabolismo, migliorano la fase digestiva ed epatica, riequilibrando anche l’attività intestinale e il tè verde che scioglie i grassi, favorendo una buona forma fisica.

Una o due compresse dopo i pasti sono sufficienti per combattere i cumuli adiposi evitando che si riformino.

Aloe Vera Ultra non si ordina nei negozi oppure nei siti Internet, proprio per l’esclusività e originalità di questo integratore, ma basta accedere al sito ufficiale del prodotto, riempire il modulo con i dati per poi inviarlo e attivare la promozione di 4 confezioni al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento possibile soltanto con Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere alla consegna.

