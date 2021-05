Dieta dei tre giorni: come funziona per dimagrire

La dieta dei tre giorni, grazie al consumo di determinati alimenti, permette di dimagrire e sgonfiare la pancia in pochissimo tempo.

In occasione di un evento o una cerimonia importante, bisogna riuscire a perdere peso in modo sano ed efficace. Per questa ragione, la dieta dei tre giorni può essere sicuramente il regime ideale, anche per i benefici che è in grado di apportare all’organismo. Ecco il funzionamento e come seguirla.

Dieta dei tre giorni

Un regime alimentare adatto a coloro che vogliono perdere quei due o tre chili in più in poco tempo, magari in vista di una cerimonia o una occasione che vale la pena. La dieta dei tre giorni è un regime alimentare con pochissime calorie che permette di far perdere dai 2 ai 4 kg in pochissimo tempo. Prevede un apporto calorico di 1200 calorie.

Gli alimenti da consumare in questa dieta devono essere ricchi di vitamine e sali minerali, oltre che contenere il giusto apporto di carboidrati e grassi e tantissime proteine ai fini del dimagrimento e dei chili in sovrappeso. Nota anche con il nome di dieta Miami in quanto si pensa sia stata ideata in questa città oppure militare, proprio perché molto scrupolosa, per cui bisogna fare attenzione a non sgarrare.

Permette di perdere fino a 4 kg in tre giorni, anche se il calo del peso dipende da un soggetto all’altro e anche dalla costanza e dedizione di ciascuno. Un regime alimentare che è fondamentale rispettare in ogni suo punto per i restanti tre giorni senza prolungarla ulteriormente. Dal momento che funziona, è possibile anche seguirla a intervalli di 2 o 3 mesi in modo da ottenere maggiori benefici.

Le proteine sono il nutriente essenziale e si consiglia di consumare anche tantissimi cibi diuretici, quali ananas, melone, frutti rossi, pompelmo e tè che fanno bene all’organismo e aiutano a perdere peso. Ecco un esempio di menù che è possibile consumare:

Colazione: tè o fette biscottate oppure mezzo pompelmo

Spuntino: frutto o yogurt magro

Pranzo: contorno di verdure o insalata

Merenda: un frutto

Cena: carne magra e una fetta di anguria

Dieta dei tre giorni: benefici

Insieme a un dimagrimento rapido in così poco tempo, la dieta dei tre giorni è nota ed efficace anche per una serie di benefici che apporta all’organismo. Infatti, seguendo questo regime alimentare in modo regolare è possibile eliminare i chili in eccesso che tendono ad accumularsi nelle zone maggiormente ricche di grasso.

Assumendo frutta e verdura tipiche di stagione che sono ricche di potassio e anche al tè che ha proprietà drenanti, è possibile combattere la ritenzione idrica e drenare i liquidi, oltre a favorire e stimolare la diuresi. Molto importante in quanto pemrette di espellere le scorie e le tossine in eccesso, purificando gli organi, oltre al fegato e ai reni.

Dal momento che aiuta a bruciare i grassi, sgonfia la pancia in modo da avere un addome che sia piatto e tonico, quindi perfetto da sfoggiare in varie occasioni, magari anche al mare in spiaggia. Preserva la massa muscolare aiutando a dimagrire nei punti giusti.

Si consiglia, prima di seguire la dieta dei tre giorni, di consultare un esperto del settore in modo da capire se sia un regime che possa andare bene per il fisico e l’organismo di ognuno.



