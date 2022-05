Dieta del gelato: come dimagrire per l’estate con gusto

Con la dieta del gelato, da scegliere rigorosamente alla frutta e artigianale, si possono perdere i chili in eccesso consumando qualcosa di gustoso.

Con il caldo di questi giorni, un modo per riuscire a tollerarlo e avere un po’ di sollievo è consumare un buon gelato per dissetarsi. Per questa ragione, la dieta del gelato potrebbe essere il giusto regime da seguire. Cerchiamo di capire come consumarlo, quale scegliere e i gusti maggiormente indicati in un regime alimentare dimagrante per eliminare i grassi con gusto.

Dieta del gelato

In questo periodo, sono moltissimi coloro che stanno cercando di mettersi in forma in occasione della prova costume. Solitamente quando si segue un regime alimentare ipocalorico, bisogna fare attenzione a cosa si mangia. La dieta del gelato permette di poter perdere peso in modo gustoso e piacevole consumando questo alimento.

Secondo gli esperti del settore, è assolutamente possibile anche perché si tratta di un regime molto semplice da seguire. Innanzitutto, può sostituire il pasto dal momento che è considerato un alimento completo in quanto ricco di tantissimi nutrienti, quali zucchero, vitamine e grassi, soprattutto se lo si sceglie alla crema che comprende anche latte e panna.

In questo caso, considerando che l’obiettivo principale è perdere peso, si consiglia di puntare su gelati a base di frutta di stagione, preferibilmente. Sono molto leggeri, hanno poche calorie. Si può anche optare per un sorbetto evitando il gusto crema che, in una dieta, essendo ricco di grassi, non è propriamente indicato.

Meglio seguire la dieta del gelato per almeno una settimana nella quale, se si seguono tutte le regole e accorgimenti, è possibile perdere fino a 2-3 kg. Si può protrarre nel tempo, ma è bene lasciar passare almeno un mese prima di poterla seguire nuovamente. Basta sostituire il pranzo o la cena con il gelato e non si consiglia di mangiarlo dopo il pasto.

Dieta del gelato: consigli

Un regime che può funzionare molto bene, ma bisogna fare attenzione a quale gelato si sceglie di consumare in modo da non ingrassare. Nella dieta del gelato si consiglia di consumare alimenti sani, come frutta e verdura di stagione, cereali e legumi. Si può optare anche per un gelato alla frutta o al fior di latte per le poche calorie che contiene.

Per evitare di ingrassare e avere un fisico smagliante, se si segue questo regime alimentare è bene optare per gelati che siano artigianali o anche quelli fatti in casa. Si consiglia di evitare il gelato confezionato perché troppo ricco di calorie e grassi in eccesso. Il gelato artigianale è consigliato perché si compone di tre ingredienti.

Il latte, lo zucchero e le uova sono gli ingredienti essenziali a cui si sommano altri componenti, come la frutta o la panna. Si consiglia di consumarlo non come dessert, quindi a fine pasto, ma come spuntino del pomeriggio dal momento che ha un effetto saziante. Gli esperti consigliano di consumarlo almeno due volte a settimana.

Gli esperti raccomandano il gelato alla frutta proprio perché ha poche calorie. Si consiglia anche di preferire la coppetta al cono evitando così le cialde e i biscotti che contengono tantissimi grassi e zuccheri non considerati appropriati in un regime alimentare. Molto importante moderare le quantità: due palline di gelato sono la scelta più adatta.

