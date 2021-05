Dieta del ghiaccio: come funziona la dieta dell’estate

Per eliminare i chili in eccesso, la dieta del ghiaccio aiuta a dimagrire grazie alle calorie che è possibile consumare e al fatto che riduca l'appetito.

In vista dell’estate e della stagione calda è importante tenersi in forma. Per farlo sono diverse le diete da seguire. La dieta del ghiaccio è particolarmente consigliata, non solo perché rinfresca, ma anche per i benefici che dona al fisico.

Dieta del ghiaccio

Un regime alimentare dimagrante molto particolare, ma che permette di far perdere i chili in eccesso. La dieta del ghiaccio consiste, come dice il nome, nel mangiare dei cubetti di questo elemento dal momento che le calorie in eccesso tendono a consumarsi se si beve acqua ghiacciata.

Nasce grazie a Brian Weiner, un esperto in questo campo che ha studiato come il ghiaccio agisca in modo positivo sull’organismo e che bere un litro di acqua gelata permette di bruciare fino a 160 calorie. L’Ice diet, ovvero la dieta del ghiaccio di Weiner e tutti gli studi fatti in merito, sono stati pubblicati anche su una nota rivista scientifica americana.

Una dieta in cui è possibile perdere i grassi e il peso in eccesso soltanto mangiando cibi freddi, come il ghiaccio, appunto. La dieta del ghiaccio si basa sul consumo di cibi freddi e gelati, come cubetti di ghiaccio insieme a frutta e verdura, ghiaccioli, ma anche granite e cocktail che devono essere completamente ghiacciati.

La cosa importante nella dieta del ghiaccio, come in qualsiasi altro regime alimentare, è scegliere alimenti che siano light e possibilmente senza zucchero. Nel caso si cominciasse ad avvertire una sensazione di fame, basta consumare un ghiacciolo o un cubetto di ghiaccio. Una dieta in cui non bisogna andare oltre il litro di acqua ghiacciata e non va seguita durante l’estate perché fa troppo caldo.

Dieta del ghiaccio: benefici

Un regime davvero particolare, ma che sicuramente permette di fornire determinati e importanti vantaggi a chi decide di seguirla in modo corretto. La dieta del ghiaccio aiuta a perdere peso e stimolare il metabolismo in modo da bruciare maggiori calorie. Inoltre, mangiare cibi ghiacciati, quali ghiaccioli o cubetti di ghiaccio aiuta ad aumentare il senso di sazietà e placare l’appetito.

Consumare cibi ghiacciati, quali i cubetti di ghiaccio, secondo Weiner, colui che l’ha ideata, aiuta ad aumentare le calorie che, a loro volta, aumentano la temperatura interna in modo da sciogliere i cibi congelati. Sono alimenti che stimolano e aumentano il senso di sazietà aiutando a dimagrire in modo maggiormente rapido.

In base agli studi di Weiner, bere e consumare acqua ghiacciata aiuta a stimolare il dimagrimento. Infatti, la dieta del ghiaccio aiuta a perdere fino a 3 kg in una settimana in modo da arrivare in tempo per la prova costume e quindi per l’estate. Permette di smaltire i chili in eccesso e arrivare in forma all’appuntamento con la spiaggia. Aumenta l’efficacia della perdita del peso e della lotta ai chili di troppo, esaltando i risultati che è possibile ottenere.

La dieta del ghiaccio stimola le proprietà e azione termogenica permettendo di dimagrire naturalmente e in modo sano, aumentando anche il dispendio energetico e bruciando tantissime calorie in poco tempo. Ovviamente a questo regime, bisogna anche aggiungere delle sane abitudini alimentari in modo da ottenere maggiori risultati.



