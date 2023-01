Dieta del rientro: come perdere peso a gennaio

Dopo due settimane di eccessi e bagordi per via dei cenoni e dei pranzi delle feste, l’organismo ha bisogno di rifiatare e nutrirsi di alimenti più sani e meno calorici. Per questo, la dieta del rientro dagli eccessi alimentari permette di tornare in forma e dimagrire anche grazie agli alimenti tipici da consumare nel mese di gennaio.

Dieta del rientro

Subito dopo il periodo festivo, bisogna cominciare a rimettersi in pari anche per affrontare i mesi successivi e gli impegni al lavoro e nelle attività di ogni giorno. La dieta del rientro è il regime ideale per essere pronti e carichi di energia. Un regime che punti a eliminare i chili in eccesso e prepararsi al mese corrente.

Gennaio è il mese dei buoni propositi, complice anche il nuovo anno e quale periodo migliore per tornare in forma e riprendersi dai bagordi delle festività appena finite. Tornare alla quotidianità, la lavoro è davvero difficile soprattutto quando a tavola si è gozzovigliato ed ecceduto parecchio con le varie leccornie e piatti carichi.

Con la dieta del rientro è giunto il tempo di darsi delle regole soprattutto da seguire a tavola in modo da non eccedere con i vari pasti. Tra i cibi e i vari cocktail, aperitivi di auguri, cenoni e pranzi a casa o al ristorante, è sicuramente facile ingrassare e ritrovarsi con dei chili di troppo non riuscendo più a indossare quei pantaloni o abito.

Oltre ai chili di troppo dovuti a fette di Panettone e di Pandoro, alla cioccolata, ai dolci, allo champagne, vi sono anche i sensi di colpa che in alcuni casi sono dannosi e controproducenti. Per far scomparire sia loro che i chili accumulati durante questi giorni di festa, è bene cominciare ad alimentarsi in maniera sana e corretta.

Dieta del rientro: come fare

L’organismo, subito dopo le festività, ha bisogno di nutrirsi in maniera corretta e, quindi, la dieta del rientro è la soluzione migliore per tornare in forma nel mese di gennaio. Bisogna che sia un regime che permetta di integrare i giusti cibi in modo che apportino i nutrienti come proteine e vitamine per garantire un ottimo benessere psicofisico.

Bastano un po’ di accorgimenti per riuscire a tornare in forma a gennaio senza troppi sacrifici o rinunce. Cambiare le proprie abitudini alimentari eliminando alcuni cibi è sicuramente un buon punto di partenza per tornare in forma e prepararsi così ad affrontare il mese di gennaio.

Nella dieta del rientro vi sono alcuni alimenti come verdura e frutta tipica di stagione, quali broccoli, cavolfiori, asparagi, ma anche melograno, mele che dovrebbero essere assunti tutti i giorni insieme a legumi, pesce e carne bianca. La cosa importante è cercare di variare il più possibile i vari alimenti in modo da fornire la giusta sazietà. Bisogna anche bandire tutti quegli eccessi come bevande gassate, dolci e zuccheri, oltre ai grassi e carboidrati di cui si è abusato nei giorni di festa.

Non possono poi mancare quegli ortaggi come barbabietole e carciofi che eliminano le tossine e le sostanze nocive. Una insalata a base di questi due ortaggi, insieme a delle carote, da condire con del succo di limone e un filo di olio d’oliva è un buon pasto da consumare dentro e fuori casa. Per chi pranza alla mensa del lavoro una insalata o zuppa, ma anche carne bianca con un po’ di limone è un pasto adeguato per la dieta del rientro.

Dieta del rientro: integratore

Per riuscire a tornare in forma a gennaio, è consigliabile aggiungere, come suggeriscono esperti e consumatori, alla dieta del rientro dai bagordi, anche un buon integratore come Spirulina Ultra che permette di bruciare i chili in eccesso in modo naturale. Una soluzione efficace a base naturale in vendita in compresse.

Questa formula alimentare funziona molto bene soltanto se coadiuvata da una alimentazione che sia equilibrata e da una moderata attività fisica. Questo integratore, considerato il migliore proprio per i risultati che permette di ottenere, velocizza il metabolismo aiutando così a dimagrire rapidamente, favorisce la digestione e placa la fame evitando di abbuffarsi.

Particolarmente efficace proprio grazie al fatto che si basi su componenti naturali che non hanno sostanze dannose per l’organismo al suo interno. Infatti, Spirulina Ultra si fonda su principi attivi come l’alga spirulina che è fonte di sostegno e ricostituente, oltre a impedire alle cellule adipose di formarsi e la gymnema che aiuta a favorire il processo metabolico di carboidrati e lipidi e regolare la fame fornendo sazietà.

La posologia consigliata dagli esperti è di una o due compresse prima dei pasti di mezzogiorno e cena insieme a un bicchiere d’acqua affinché cominci ad agire immediatamente e aiutare a dimagrire.

Per diffidare delle imitazioni ed essere certi di comprare un prodotto che sia esclusivo e originale, può collegarsi qui alla pagina ufficiale di Spirulina Ultra per inserire i propri dati nel modulo ed essere poi contattato da un operatore per la conferma e l’evasione dell’ordine. Si potrà così accedere all’offerta di 4 confezioni di questo integratore al costo di 49,99€ anziché 200 con pagamento tramite Paypal, carta di credito o contanti al corriere non appena giunge in casa a consegnare la merce.

