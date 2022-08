Dieta del rientro dalle vacanze: cosa non fare

La dieta del rientro favorisce la perdita di peso in modo semplice e naturale. Scopriamo i suoi benefici e come seguirla correttamente.

La dieta del rientro favorisce la perdita di peso attraverso una sana e corretta alimentazione. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i suoi benefici e quali sono gli errori da evitare per una perdita di peso rapida ed effettiva.

Dieta del rientro

Per moltissime persone le vacanze estive si stanno ormai avviando a conclusione, ma per moltissime altre persone queste sono appena all’inizio. Con il nostro articolo, oggi, ci rivolgiamo a quelle tante persone che, al rientro dalle vacanze estive, si rendono conto di essere sì più rilassate, ma allo stesso tempo si ritrovano con qualche chilo in più. Non funziona la bilancia? No, la bilancia funziona perfettamente. Succede che, durante le vacanze estive, si è più rilassati e anche se il cibo estivo è più genuino, capita di mangiare senza alcuna regola. Questo stile di vita gonfia la pancia, provoca un accumulo di liquidi e, in mancanza di una sana e regolare attività fisica, in generale, anche un aumento di peso.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, in cosa consiste la dieta del rientro, quali sono i suoi benefici, quali sono gli errori da evitare ed, eventualmente, quale integratore alimentare associare alla dieta per dei risultati più rapidi ed effettivi.

Dieta del rientro: cosa non fare

Sebbene siamo ancora nel pieno di un’estate lunga e calda, sicuramente, il primo errore da evitare, se avete deciso di seguire la dieta del rientro, è quello di bere continuamente bevande zuccherate. Gli zuccheri aggiunti, infatti, non sono mai salutari e non lo sono, a maggior ragione, durante una dieta. In alternativa, per rinfrescarvi e restare idratati, preparate il vostro frullato o succo di frutta in casa, con frutta fresca, naturalmente zuccherata.

Adesso che siete rientrati dalle vacanze, potete riorganizzarvi ed inserire nella vostra routine l’allenamento fisico. Questo non solo vi aiuterà a tonificarvi e rassodarvi, ma anche a perdere qualche caloria in eccesso. Allo stesso modo, muovetevi! Il movimento stimola il metabolismo e un metabolismo che funziona favorisce una perdita di peso più rapida.

Non saltate mai la colazione, che dovrà essere ricca e abbondante. La colazione è il pasto principale della giornata ed è da essa che attingiamo le energie necessarie per affrontare la quotidianità.

Evitate le bevande alcoliche e gassate, ma anche quelle eccessivamente ricche di caffeina.

Mangiate regolarmente frutta e verdura, per sgonfiare la pancia e restare idratati.

Infine, ricordate che la vostra alimentazione dovrà variare regolarmente, ovvero, dovrete assumere ogni alimento fresco e genuino, tuttavia, senza esagerare.

Dieta del rientro: integratore

